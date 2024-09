Abogado de Edmundo González presentó en Fiscalía los motivos por los que el candidato no acudió a las citaciones #4Sep

- Publicidad -

La mañana de este martes 4 de septiembre, José Vicente Haro, abogado defensor de Edmundo González, presentó en la Fiscalía General de la República un documento que explica los motivos por los que el candidato no acudió a las citaciones del Ministerio Público.

El abogado aseguró a las afueras del Ministerio Público, que el abanderado de la Plataforma Unitaria está siendo acusado de “hechos que no revisten carácter penal” y denunció que se han precalificado delitos en la boleta de citación que fue enviada a su representado.

- Publicidad -

Leer también: Defensa de Edmundo González descarta solicitud de asilo político tras orden de captura en su contra #4Sep

Rechazan acusaciones contra Edmundo González

El representante legal aseguró que a Edmundo González “se le han precalificado delitos donde se le atribuyen hechos que no revisten carácter penal y también hacemos un llamado a la Fiscalía para que no pretenda criminalizar actos políticos”, manifestó.

Asimismo, Haro indicó que González está siendo considerado culpable en el inicio del proceso judicial. “En una boleta de citación no se debería estar precalificando delitos y eso no es propio de una acción del Ministerio Público, tiene que hacerlo un tribunal cuando ya está avanzada la investigación”, dijo el jurista.

La mañana de este martes 4 de septiembre, José Vicente Haro, abogado defensor de Edmundo González, presentó en la Fiscalía General de la República un documento que explica los motivos por los que el candidato no acudió a las citaciones del Ministerio Público. pic.twitter.com/47XPEQGUNc — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 4, 2024

Denuncian violaciones al debido proceso

En este sentido, el abogado señaló que al líder opositor “se le han violado las garantías constitucionales del debido proceso” al no indicar “el carácter con el cual está siendo citado”.

El representante legal indicó que no debía haberse judicializado a Edmundo González porque no tiene relación con la investigación sobre la creación del dominio y hosting de la página web donde la oposición publicó las actas del proceso electoral del 28 de julio.

«Aclaro, no hay ley penal alguna, no hay disposición legal alguna, no hay reglamento o instructivo que establezca como un hecho que revista carácter penal el subir copias de actas de escrutinio», expresó el abogado.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí