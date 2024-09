OPINIÓN El estuario de Maracaibo #4Sep

- Publicidad -

“Si no cuidamos el medio ambiente,

no tendremos un lugar donde vivir”.

- Publicidad -

Rachel Carson

El Lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela.- Para la mayor inteligencia de los conceptos que envuelven los sistemas que constituyen las interacciones presentes entre el Lago de Maracaibo y el Golfo de Venezuela es pertinente asimilar las relaciones endógenas y exógenas que expresan una clara proyección de las identidades geográficas de uno y otro como integrantes del territorio nacional. Circunscritas las diversas cuencas hidrográficas a sus espacios y caracteres, pero refiriéndonos específicamente al Lago de Maracaibo y a su cuenca hidrográfica que no es la cuenca del Golfo de Venezuela; es ilustrativo tener presente las delimitaciones que suministra la geografía, a propósito de la unidad territorial delimitada por las líneas divisorias de aguas superficiales que convergen hacia un mismo cauce. Por todos es conocido que el Lago de Maracaibo es la masa hídrica contenida en su hoya, que vista desde las alturas es denominada también el espejo del lago, y que de ningún modo se autoabastece por generación espontánea, en el entendido que requiere de ríos que lo tributen y que integran su cuenca hidrográfica. El Lago de Maracaibo es distinto de su cuenca hidrográfica y sin dejar de concebir al lago y a su cuenca como un sistema, toda vez que esta última conforma espacios en los cuales se desarrollan complejas interacciones e interdependencias entre los componentes bióticos y abióticos, sociales, económicos y culturales, a través de flujo de insumos, información y productos. Tampoco es correcto asignarle el nombre de Lago de Maracaibo a cada uno de los ríos que lo tributan por tener estos sus propios nombres y dimensiones conceptuales, además de sus propios riachuelos tributarios y que en propiedad forman parte integrante de la Cuenca del Lago del Maracaibo. En igual sentido es desacertado aseverar que el Lago de Maracaibo es parte de su cuenca hidrográfica , porque del centro de la masa hídrica que conforma el Lago no brota agua que lo autoalimente, aspecto recogido atinadamente en la Ley cuando distingue entre el Lago de Maracaibo y su Cuenca Hidrográfica, plasmando así el legislador una realidad geográfica. La masa hídrica contenida en la hoya del lago constituye conjuntamente con éste, el Lago de Maracaibo propiamente dicho, y sus ríos tributarios conforman su cuenca hidrográfica. Y aunque parezca contradictorio, el lago no forma parte de su propia cuenca, ya que el Lago de Maracaibo forma parte de la Cuenca del Golfo de Venezuela pero no al revés. Es una evidente perogrullada, que si los ríos tributan al lago, por ende estos forman parte de su cuenca y si el Lago tributa al Golfo, entonces el Lago es integrante de la cuenca del Golfo de Venezuela. Una realidad es la cuenca del Lago de Maracaibo, integrada entre otros por sus ríos tributarios y otra realidad es la cuenca del Golfo de Venezuela de la que forma parte el Lago de Maracaibo. Atendiendo a que las aguas superficiales que convergen hacia la hoya del lago para alimentar su masa total constituyen sus ríos tributarios, por antonomasia componentes de su cuenca, mal podría señalarse que el Lago en sí mismo es integrante de su propia cuenca. Mientras el Lago Maracaibo tributa al Golfo de Venezuela, este último tributa al Mar de Venezuela en otrora conocida como mar Caribe.

Los escombros del lago.- Justo se cumplieron 201 años de haberse librado la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, en la que la escuadra patriótica liderada por el grande hombre José Padilla, pudo disolver las últimas pretensiones de dominación extranjera, no obstante la nación entrara después en luchas intestinas que la hicieran evolucionar hacia propios destinos. Pero aquel legado de valentía y gallardía que nos hicieron nuestros próceres, dejando deslizar sus naves en el espejo del lago para extirpar el yugo de allende los mares, merece poner la mirada, el alma y el empeño, en las aguas que permitieron la heroicidad de nuestra noble gente, de nuestro bravo pueblo. Ahora, el Lago está lleno de escombros, pero no precisamente de aquellos que quedaron después de la batalla por la libertad. Los escombros del Lago, son los restos de la inconsciencia, son los despojos de la indolencia, son las máculas de la degradación, son expresión de podredumbre, son otra forma de dominación; donde fantasmagóricas figuras le rinden obituario. Restos de la inconsciencia, porque el hombre no quiere entender que el Lago de Maracaibo no es un pote de basura, no es un relleno sanitario, ni tampoco un pozo séptico. Son máculas de la degradación, porque mayor ofensa no puede cometerse en contra de la naturaleza, que destruir sus grandes hazañas; los aporte que el cielo ha dado al hombre y que éste se da el tupé de desdeñar. Son expresión de podredumbre, porque su efecto corruptor aleja la vida, la pureza y la frescura que en otrora soñadora inspirara a lúcidos poetas. Son otra forma de dominación, porque ella nos obliga a erogar cuantiosos recursos que en otras condiciones, la nación invertiría en diversos menesteres; tales como, vivienda, salud, en educación, ciencia y tecnología, en fin; el efecto deplorable de los despojos en el Lago, no propician un despeje atinado hacia formas mejoradas de evolución social. Es prematuro festejar, hasta que la elocuencia de la evidente transparencia de la esencia lacustre, no deje lugar a dudas, que los esfuerzos no han sido en vano y que los hombres hemos sido el vehículo por el cual se ha reivindicado el honor del Lago de Maracaibo y su posicionamiento en la historia, como el mayor reservorio de agua dulce de América Latina y como un legado del planeta para los hombres. El planeta no nos pertenece, sus montañas, sus ríos, sus lagos, su flora y su fauna, no son nuestros; son un patrimonio que los hijos de la tierra, nos han prestado para provecho de sus hijos y de sus nietos. Escuchemos la voz del Lago: ¿qué has hecho por mí, que ya no te lo haya dado desde hace 201 años?

¡No , no te quedes dormido mi lago ¡.- ¡ Oh , mi querido Lago que tantas veces en tus riberas mis pies bañé, hoy que experimentas de la vida sus reveses, vengo a decirte lo que soñé. Cuando miraba mi rostro en tus aguas cristalinas, cuando el chapoteo del marullo besaba mis pies y mi faz de rubor encendida, viendo por encima al astro rey que sale de su alcoba besándome otra vez. Muero de pena en ese delirio de inquietudes, al verte cual espejo empañado, vengo a acariciar tus arenas y a pedirle a Dios mirando al cosmos en sus excelsitudes, que aclare tus aguas y vuelvan otra vez las plateadas garzas . Sí, sí muero de pena, ya el alcatraz no deja escuchar su canto, ni la gaviota bate sus alas para mirarse en tu espejo, llorando también el crepúsculo cuando sobre ti extiende su manto, por eso en mi poema dejo mi llanto, mi oración y mi queja. Hasta el relámpago por ti eleva una oración, porque cuando la aurora se viste no tiene do mirar su carmín y cual ave fugitiva el eco de mi canción, como un rostro amado que se pierde en el confín. Han tapado tu cristal con negros mantos de olvido, donde el éter dejó escurrir su esencia, cual jazmín que despide su aroma. Se han olvidado que en el interior de tu joyel palpitan seres vivos que mueren lentamente, como mueren los recuerdos del ayer, cuando los marullos cuales montañas de ilusiones besaban nuestra frente. Se han olvidado de tus peces, matizadas criaturas con el iris del sol que han saciado el hambre muchas veces, la sed y el ardor. Tu hoya cual vientre do se gesta la vida de nuestros hermanos menores, está herida, que es mía esta como aborto de tus dolores. Perdón Dios mío y a mi Lago también perdón, cúralo como a los leprosos, para mirarnos en sus aguas con gozo y sus peces se multipliquen en montón. Y como en los días primigenios, con brisas de gracias podamos correr como cervatillos llenos de pureza y de ansias, como quien danza por tus maravillas. ¡Despierta mi Lago Marabino! , escucha mi poema por ti. ¡ Despierta que aquí te traigo un canto de luna color rubí ¡. ¡ Oh ¡ , mi Lago espejo de mil colores , mi holocausto es mi súplica y poema , como en los ancestros mitigaban las penas y en éstos , las ansias ,m la sed y los ardores . Y en ese no sé qué de tanto ir y venir, en ese palpitar de tu interior, como vientre que se contrae al morir, como mueres tu mi espejo do se mira el sol. En el mástil de tus vicisitudes, cual barco que navega sobre el cristal fulgido de tus mareas e inquietudes, quiero ver volar tus aves como en cristal pulido. Quiero cantarte cuando resucites, leer en tus arenas la historia de tus días y en las brisas cosas que no sé si me las dijiste o si se me olvidaron por tus noches tristes. Hasta luego, pronto volveré a cantarte, acompañado con las castañuelas de tus marullos, a besar tus arenas cual flores en capullo, unido a una bandada de nacaradas garzas a besarte.

La tirana del lago.- Alzada y sin bridas, cimarrona y camorrera, desatada y revoltosa, peligrosamente desobediente, rabiosa, insociable y caprichosa; corroe sistemáticamente su entorno, no le da tregua a la armonía, ha robado cuantiosos recursos a la patria y hasta ha venido de tierras extranjeras. Se burla de las leyes, no teme a ninguna autoridad, se regodea de su maléfico poder, sorprende la pureza, se aprovecha de empalmes, mata la fauna y mata la flora para reinar, se impone morbosamente, es patológicamente obstinada, obscenamente altiva, insoportablemente violenta y por demás repugnante. Perversamente represiva, diabólicamente expansiva, oscura mancha en el Lago que se aprovecha de su mal, que restringe libertad, arbitraria y desafiante, despiadada y atroz, arrebata la alegría, se mofa de natura y se jacta de su afán. Una nota altisonante en la melodía del ambiente, que reprueba la frescura y la noble postura de quien quiere liberar al paisaje de su corrupto manipular. Las cabezas de los hombres que se asoman en su espejo, ven distorsionada su esencia al confundirse sin saberlo en la patética figura de su irreverente reflejo. La pesadilla dominante, de cuando en vez se dopa, para ocultar su carácter, pero mayor barrabasada comete, cuando al despertar la mañana la realidad le devela, su furia incontenible y su fétida semilla. Con inocultable jactancia y rebeldía demencial, al igual que Herodes se impone por la fuerza, aprovechándose de inocentes que no conocen su maldad. Destructiva por demás, se repliega para ahogar, cualquier esfuerzo pertinaz que la aurora bondad desee colocar en su solio terrenal. Taimada y persistente, es osada al exigir que por su ansiado partir los hombres deben sufrir la inclemencia de su antojo. Displicente y alevosa, se nos ha entronizado sin ni siquiera pensarlo, por su forma correosa cuando la tenemos atrapada, pero inclemente y desaforada, cuando se cree ya salvada. Puede que la burla o el veleidoso destino, nos obliguen a aguantar la impureza ruindad de esta enfermiza figura, pero ni su poder, ni su locura, podrán evitar el consecuente final en la búsqueda de lograr que se aparte su mal y su irónica presencia. Sin desmayo y con holgura, tengamos la soltura de extirpar de nuestro lar, la temible tiranía, que se encarga de dañar la mágica envoltura de este Lago terrenal. La contaminación en el Lago de Maracaibo, es la tirana que todos los hombres de buena voluntad estamos llamados a derrocar.

Es contigo, soy el lago.- Además de los tuyos, han quedado grabados en el opaco cristal de mi espejo contaminado, cada trueque, cada negocio de tus ancestros, que legaron a mi hídrico corazón la arritmia que me asfixia, que en coma me mantiene. Mientras tú solo pasas y me miras cual viajero que no es de allá , ni es de aquí , que solo contempla , que nada le duele , que nada le importa , sino que se jacta de mi malestar .¿Es moral pavonearse a costa del moribundo?. ¿Qué solución efectiva y tangible has aportado para salvarme? ¿Cuánto más debo esperar para que digas eureka? ¿O es que cual narciso te miras en mi espejo? ¿Cuán diligente te has mostrado? ¿Cuántos recursos no se ahorraría la República? ¿Muchos más se beneficiarían de mi salud que unos pocos con mi mal? ¿Por qué alargas mi agonía? ¿Me miras desde tu tranquilidad o te preocupas por mi majestad? ¿Acaso Lázaro te da prestigio? ¿Y la conciencia? , ¿Epiléptica? ¿Hasta cuándo discusiones bizantinas? ¿No te has dado cuenta que estoy muriendo? Me desahucia tu impericia, tu imprudencia y negligencia, tu desdén o¿tu dolo? ¿Estás ensayando, estás aprendiendo a ser un buen ciudadano o no hay remedio? ¿Eres de mi tierra o eres un extraño? ¿Qué estela estás dejando? ¿Has analizado mi ecocardiograma, o desde hace mucho te están suministrando valores falsos? ¿Sirves a natura o te sirves de natura? ¿Qué colectas por mis rumbos, los laureles o lisonjas o ganancias por mi desgracia? ¿Qué escondes, por mi dolor? ¿Qué riquezas tomas de mí? ¿Y los cómplices, quiénes son? Pareces inofensivo y eres un Leviatán. Infectas con tu presencia, la deplorable estampa, que la inconsciencia ha plasmado en mi lar, con las perversas arrogancias que tu sangre te legó. Obsceno en mis aguas irrespetas mi aposento, cual engendro del maligno, sin mandamientos y al infierno, reconfortas tu espectro con mis males, con mis penas, con la angustia, y el tormento de destruir mis venas, envenenando mis aguas, mis ríos y mis ansias por vivir. Te gustan las rubias ondas que deja mi marabino sol, te gustan mis aguas, te gustan mis costas, pero las prefieres fétidas ¿Será conveniente? ¿De quién es la fetidez, tuya o mía? Maruma, la guajira princesa, o un foráneo Mandarín, hasta un astuto Comodoro recriminarían mi muerte por lo que tú recibes por mí.

“Ecogerencia y necesidad de salvar al Lago» .- Estaciones ancladas permanentemente y con tecnología espacial a modo de plataformas petroleras, pero con otra finalidad, la extracción continua de la contaminación. Un Lago en proceso de purificación constante para la sustentabilidad. Tantas estaciones como sean necesarias, con plataformas amigables al ambiente y no generadoras de su propio proceso contaminante. Laboratorios eco sostenibles, con celdas solares, energía solar fotovoltáica o centrales fotovoltáicas con energía alterna eólica. Estaciones bioconstruidas sin generación de impacto ambiental. Se trata de plataformas lacustres en cuyo seno se forja igualmente la generación de relevo a nivel de pregrado universitario para que sean éstos nuevos científicos con una conciencia formada para la sustentabilidad sui generis de nuestro lago, quienes por encima de cualquier consideración “no lacustre” pero si ecosostenible, no sólo ecogerencien la “Necesidad de salvar al Lago” función altamente ineludible sino que ganados para esa labor ejecuten rigurosamente las políticas medioambientales , que no se quedan exclusivamente en proyectos y en buenas intenciones ; sino que sea un ataque frontal contra la contaminación del lago y una ejecución continua de descontaminación , en provecho de la conservación y rescate del ecosistema lacustre. Equipos de profesionales sensibilizados con la “necesidad de salvar al Lago”, tratamiento imperativo para la sustentabilidad; monitoreando y ejecutando desde el espejo del lago y desde el Mar de Venezuela, conocido tradicionalmente como Mar Caribe; toda una estrategia científica pensada en que no entre más contaminación y simultáneamente quitar la que está. Un equipo élite cuya Leitmotiv es exclusiva y únicamente la “necesidad de salvar al Lago”, no hay otros miramientos, sólo el lago; en cuya eficacia no se tolera ninguna muestra no significativa de contaminantes o residuos, pues cualquier vertido no natural al lago debe ser de impacto cero o impacto nulo. No se trata pues sólo de formular y evaluar proyectos, sino de ejecutar los proyectos y obtener resultados tangibles en cortos períodos de tiempo y que de manera significativa se note, se perciba el proceso de purificación del estuario marabino a la vista y al laboratorio. ¡Qué hermoso regalo sería un diseño de esa envergadura!

El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza.

Leonardo Da Vinci.

Dr. Crisanto Gregorio León

[email protected]

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí