VIDEO | Tarek William Saab aseguró que Edmundo González fue citado ante el MP “por validar las actas» publicadas por la PUD #5Sep

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habló en rueda de prensa la tarde de este jueves 5 de septiembre en donde habló la razón por la que el candidato presidencial Edmundo González Ururrutia fue citado a comparecer ante el Ministerio Público.

En su alocución, Saab expresó: “José Vicente Haro que fue con otros representantes del partido, dijeron que no tenían las actas. Entonces, ¿de qué entonces usted habla? ¿Las actas de esas chimbas donde usted metía el QR en la página esa, resultados.com, y cuando metía la QR le salió un restaurante, le salió un parque de diversiones? ¿Cuando metía la cédula aparecían votando muertos? No, ya eso, ya eso no se lo creen. Ellos mismos no se lo creen.”

El fiscal general explicó que la citación de Edmundo González está relacionada con la difusión de un enlace a una página web que calificó de “farsante y falsa, totalmente al margen de la legalidad”. Según Saab, González validó y difundió dicha página, lo que motivó su citación.

Asimismo señaló que la carta recibida de González Urrutia, quien enfrenta una orden de detención está “totalmente fuera de lugar”, argumentando que intenta justificar una posición que se considera por encima de la ley y de la autoridad estatal. Añadió que este comportamiento “refleja una actitud del sector opositor que se siente superior a las leyes venezolanas”.

Por su parte, Edmundo González, hizo pública la carta que envió al Ministerio Público en sus redes sociales la mañana del 5 de septiembre. En ella, expone su negativa a comparecer ante la Fiscalía, argumentando que las citaciones carecen de fundamento y que su ausencia no es un desacato a las instituciones.

