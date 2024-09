La ONU sostiene que la salida de Edmundo González de Venezuela «no es el fin de la crisis» #9Sep

- Publicidad -

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha expresado su preocupación sobre la situación en Venezuela, especialmente tras de la reciente salida del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia hacia España. Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, afirmó que la organización sigue muy alerta tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, subrayando que el exilio de González «claramente no es el fin de la crisis».

Dujarric reiteró el llamado de la ONU a la protección y respeto de los derechos humanos, instando a todas las partes involucradas a resolver sus diferencias de manera pacífica. «Reiteramos una vez más nuestro llamamiento a la plena protección y respeto de los derechos humanos, y el Secretario General sigue instando a todas las partes a resolver las disputas electorales por medios pacíficos», dijo.

En respuesta a una pregunta sobre si la ONU está mediando en la situación, el portavoz indicó que, aunque siempre están dispuestos a ayudar, actualmente no hay una mediación directa en curso. «Siempre estamos disponibles para ayudar a mediar. Seguro que todas las partes implicadas desean contar con nuestra ayuda. En este momento, no me consta que estemos directamente implicados», comentó.

Es importante recordar que González Urrutia llegó a España tras solicitar asilo político, después de haber estado resguardado en la embajada de los Países Bajos. Su llegada a Madrid, en un avión de las Fuerzas Armadas españolas, marca el inicio de su exilio en un contexto de creciente tensión política en Venezuela.

