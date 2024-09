PulsoEmpresarial Gerente general de Solsica es nombrado director de Canaemte

- Publicidad -

En el reciente cambio de Junta Directiva de la Cámara Nacional de Empresas de Telecomunicaciones (Canaemte), el gerente general de Corporación Solsica, Orlando Atance, resultó designado como primer director suplente de para el período 2024-2026.

Al respecto, Atance resaltó que para Corporación Solsica el trabajo de la Cámara es fundamental, debido a que el área de telecomunicaciones, que es de las que posee mayor relevancia para la empresa, “constituye una de las industrias más críticas a nivel mundial”.

El recién designado primer director suplente de la Canaemte señaló que la nueva directiva tiene la expectativa de “mantener una interacción constante entre todas las empresas de telecomunicaciones del país, con la finalidad de favorecer el desarrollo y funcionamiento del sector”.

En este sentido, próximamente la Canaemte llevará a cabo las Jornadas Técnicas de Telecomunicaciones e Informática 2024, evento que reunirá una vez más a líderes internacionales y nacionales de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), para exponer y analizar las últimas tendencias en dichos sectores.

De acuerdo con Atance, en el evento intervienen múltiples empresas asociadas al área de telecomunicaciones e informática, entre las cuales se encuentra Solsica, que participará nuevamente en la edición de este año.

Añadió que, Canaemte busca continuar con sus planes de entrenamiento en materia de telecomunicaciones para todas las empresas pertenecientes a la cámara, ofreciendo cursos durante todo el año, para mejorar las habilidades y conocimientos de sus profesionales.

Junta Directiva

La nueva Junta Directiva de Canaemte la preside Johnny Tacke de Maprotel; como vicepresidente quedó Fermín Morales de GMG Grupo, C.A. Plantronics, y en el cargo de tesorero fue designado Efraín Cardona de Silocom, C. A.

También fueron seleccionados cuatro directores principales: William Colina de STP Consultores, C. A.; Carlos Salazar de Prosetel, C. A.; Majella Camacho de Integradata, C. A.; y Rómulo Colmenares 3M Manufacturera Venezuela, S. A.

Igualmente, fueron designados: Orlando Atance de Corporación Solsica como primer director suplente, y Gustavo Adolfo Cárdenas de Ingeniería y Logística, C.A. como segundo director suplente.

