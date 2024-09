PulsoEmpresarial Aspectos a considerar en el plan creativo

- Publicidad -

La publicidad solo puede lograr una cosa: inducir al grupo objetivo a la compra del producto o servicio. Un factor que merece recordarse es el hecho que la publicidad tiene éxito en el grado en que se cumpla con su objetivo. Sus anuncios pueden ser graciosos, es posible inclusive recordarlos, pero sino inducen al posible comprador a adquirir el producto o a recordar el nombre de la marca, existe un grave problema.

Luego de realizar la estrategia creativa, es necesario diseñar la estrategia creativa, al elaborarla se deben considerar aspectos como: el grupo objetivo o grupo de consumidores, posicionamiento de la marca y la plataforma de texto. Es importante considerar los aspectos al elaborar la estrategia creativa:

Retención de beneficios: toda publicidad debe ofrecer al mercado meta o grupo de consumidores un beneficio. Su grupo objetivo no está interesado en las ventas o utilidades de la organización, donde si esta interesado su mercado meta es en lo que la empresa pueda hacer por ellos. Si nos les ofrece un beneficio, puede que se acuerden de su publicidad, pero ciertamente incidirá poco en la compra hacia la marca. Por lo tanto, asegúrese que sean los beneficios los que se ponen de relieve y no característica.

Simplicidad: su publicidad debe contener un mensaje simple qué registre no más de uno o dos puntos importantes. Sin embargo, esto no quiere decir que el texto sea breve.

Originalidad: además de presentar un mensaje sencillo, su publicidad debe ser original. Lo ideal sería que aun sin incluir el logotipo o nombre de la marca en sus avisos publicitarios, el público lo pudiera reconocer, un toque de humor puede representar un recurso para crear originalidad.

Credibilidad: otro factor importante para que el mercado meta retenga el beneficio de la marca lo constituye la credibilidad. Si la gente no cree en lo que afirma en su aviso, es poco probable que existan compran siguientes hacia la marca. Los avisos falsos o engañosos representan temas que deben omitirse de los anuncios publicitarios, lo que no pueda cumplir no puede anunciarlo. Uno de los métodos utilizados para establecer la credibilidad es la demostración, se pueden usar testimonios de personas que hayan usado la marca y comenten su grata experiencia.

Longevidad: un factor importante para aumentar la retención es la longevidad y para esto el anuncio debe perdurar en el tiempo.

En resumen, asegúrese que su aviso publicitario tenga al menos un beneficio diferenciador y no una característica. Aumente la retención del beneficio de su marca en la mente de su grupo objetivo por medio de un aviso: simple, original y creíble.

Msc. Julio Cesar Vargas

Redes sociales:

Twitter:@jvargaslara

Facebook y correo electrónico: [email protected]

Instagram: @jvargascalles30

