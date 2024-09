MCM: El sufrimiento de los venezolanos no debe quedar en el olvido ni en la impunidad #17Sep

- Publicidad -

María Corina Machado, líder opositora, se pronunció este martes sobre el informe de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, afirmando que «el mundo no puede ser indiferente» ante la situación en el país.

«El informe de la Misión de Determinación de los Hechos confirma lo que hemos denunciado incansablemente: han usado la violencia para intentar callar a los venezolanos que defendemos la democracia y la libertad», manifestó Machado en sus redes sociales.

«El mundo no puede ser indiferente. El sufrimiento de los venezolanos no debe quedar en el olvido ni en la impunidad. No descansaremos hasta que los responsables rindan cuentas, haya justicia y nuestro país sea libre», agregó.

Es importante recordar que la Misión de la ONU para Venezuela solicitó este martes a la comunidad internacional no desistir en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, afirmando que no se debe «normalizar» lo que está pasando.

«La Misión promueve la justicia»

La instancia creada por el Consejo de Derechos Humanos presentó su último informe en una rueda de prensa, en la que confirmó que los «abusos» se han intensificado desde las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Patricia Tappata, miembro de la Misión y experta en derechos humanos señaló que el gobierno venezolano “responde con ironía” a las denuncias internacionales, sin embargo, destacó que a pesar de ello, “no hay que cansarse ni dejar de decir lo que está pasando”.

“Esta situación no debe normalizarse ni hay que desistir de reclamar justicia o apoyar a los que dentro del país, como las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de derechos humanos y las propias víctimas y familiares de las víctimas que enfrentan amenazas y riesgos”, pidió la presidenta de la Misión, Marta Valiñas.

La Misión considera que el principal objetivo que se debe buscar y el suyo propio es que se haga justicia, que los responsables rindan cuentas por lo que han hecho y que se repare a las víctimas por los daños sufridos.

