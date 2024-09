OPINIÓN Red de Instituciones Larenses: “Honra inmensa” (Parte I) #18Sep

- Publicidad -

En esta oportunidad me voy a permitir dedicar estos artículos a honrar a tres grandes hombres que, para mí, son patrimonio de la idiosincrasia y querencia barquisimetana, me refiero a:

El doctor Argimiro Bracamonte, Don Raúl Azparren y, a nuestro Raúl Azparren Macías.

Al transcribir un artículo publicado por el diario “EL IMPULSO”, el 14 de febrero de 1982, tomado de una obra publicada por la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, UCLA, titulada: “ARGIMIRO BRACAMONTE, UN VALOR CIVIL Y PEDAGOGÍCO,” Compilación y notas de Agustín Callejas Vieira, quiero rendir homenaje al inmenso doctor Argimiro Bracamonte y su pasión por la amistad, tomando como base aquella máxima que expresa…

“HONRAR…HONRA.”

Lo recuerdo en mi casa paterna cuando, siendo rector, fue a ofrecerle a papá, la responsabilidad de dirigir los destinos del hoy “Decanato de Ciencias de la Salud”, de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, UCLA, lo cual, papá… ¡No aceptó!

Por supuesto, presumo que, la “Red de Instituciones Larenses”, también hace extensivo el homenaje que hace el doctor Bracamonte a don Raúl Azparren y toma para sí, sus palabras que describen de manera incólume la trayectoria del grande “Don Raúl Azparren”, de quien, por unanimidad, en la Red, elegimos su nombre para reconocer los atributos que deben demostrar los seleccionados a nuestro magno reconocimiento, así también deben servir estas palabras para homenajear la titánica labor ejercida en la “Red de Instituciones Larenses”, por el ingeniero Raúl Azparren Macías, fundador de nuestra inédita institución. Cito:

In Memorian

Raúl AZPARREN,

UN NOMBRE PARA LA HISTORIA

A Juan Pablito:

Sólo lo irreparable merece

El llanto de los hombres. A.B.

El 9 del pasado enero concluía en una clínica de Rochester, Estados Unidos, la trayectoria vital de Raúl Azparren. Las noticias de su gravedad y su deceso, conocidas a través de los diarios locales y la radio, resonaron en la ciudad y en el pueblo como voz de dolientes campanadas llamando al recogimiento y la oración.

Desde la cumbre gris del Terepaima, revestido de vuelo y pesadumbre, el eco de su nombre gravitó sobre la trepidante ciudad de sus afanes, sobre el río y el valle y las colinas, y sobre el viejo bosque de Macuto que él amó con entrañable afecto.

En todos los sectores sociales, desde la morada suntuosa hasta las barriadas humildes, desde los Institutos de Educación Superior hasta las escuelitas de arrabal, palpitó el eco de su nombre diáfano, henchido de cariño y de recuerdo.

En la vieja placita de Altagracia que él prefería para el encuentro añorante y para el dialogo ameno, el rocío del alba, muy temprano, y el agua de la fuente solitaria cubrieron de sollozos y de lágrimas el dolorido rostro de los árboles. Los matinales pájaros cantores asordinaron su trinar oculto y el órgano de la vecina iglesia entonó a su memoria un De Profundis…

Sabe que murió don Raúl Azparren, me dijo el pregonero muy temprano. ¿Usted lo conocía?… Me preguntó… -y tú, qué sabes y qué opinas de él… “Yo lo vi de lejos muchas veces y sentí muy de cerca su presencia. supe de sus batallas y sus desvelos por el progreso de Barquisimeto y por todo lo bueno, hermoso y justo que se refería a nuestra ciudad”. La voz, del pregonero como un símbolo de la múltiple voz de la ciudad. ajena a todo artificioso acento y a toda calculada afectación, era el decir anónimo y multiánime. del pueblo que no calla y que no miente, cuando apela a sus íntimas querencias y expresa su emoción y su verdad.

Debo acotar que… “Los pregoneros también desaparecieron”

Barquisimeto pierde con Raúl Azparren uno de sus mejores hijos que la llevaba a cuestas en sus hombros, como una obsesión y un compromiso, a tal punto, que desde hacía más de un cuarto de siglo cuando fundó la SAB se desprendió de todo personal interés para dedicarse

integralmente a luchar por el desarrollo de la urbe Y por sus necesidades más ingentes. Pasó a ser entonces, por antonomasia, por definición y por instinto…

“El HOMBRE MUNICIPIO”.

No sólo cuando ocupó cargos directivos en el AYUNTAMIENTO DE IRIBARREN, donde deja huella fecunda y testimonio de su eficiencia operosa, de su decoro ejemplar y de su inagotable vocación de servicio…

CONTINUARÁ…

Maximiliano Pérez Apóstol

