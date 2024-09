VIDEO | Maduro a Edmundo González: Usted perdió su moral para siempre #20Sep

- Publicidad -

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se pronunció sobre el excandidato presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, y dijo sentir «pena ajena» por su “cobardía y la traición hacia sus propios seguidores”.

En este sentido, Maduro manifestó que «nadie puede alegar su propia torpeza en defensa propia». “Usted fue quien me pidió clemencia, ahora que no tenga palabra para tratar de salvar su torpeza es otra cosa y no sé qué hará, pero su moral la perdió para siempre”.

“Si Guaidó fue una tragedia, ahora la historia se repite como comedia, se repite como tragicomedia, es la misma historia devaluada de Guaidó parte uno”, expresó el mandatario nacional.

Por otra parte, expresó a los venezolanos: «¿Ustedes me han visto a mí a lo largo de décadas titubear, temblar, acobardarme, justificarme?, se preguntó el jefe de Estado, “nosotros vamos hacia adelante y nosotros vamos a salir siempre adelante cuando hemos estado en situaciones difíciles, es una cuestión de principios y valores”, aseveró.

El pronunciamiento de Maduro surge luego de que Edmundo González, excandidato presidencial, hablara sobre su salida del país, destacando que fue «presionado» por el gobierno venezolano, que según indicó, le presentó un documento que debía firmar para poder salir del territorio nacional.

En este sentido, indicó: «En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones», dijo.

«En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el Soberano».

