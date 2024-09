COLUMNA Ajedrez para todos (40) #21Sep

- Publicidad -

El pasado martes 10 de septiembre se inició la 45ª) olimpíada mundial de ajedrez FIDE en Budapest, Hungría, evento histórico esta vez porque ocurre en el año centenario de la FIDE olimpíada que se jugará a 11 rondas. Se inscribieron inicialmente 193 países en la categoría caballeros un “Open”, y 185 países en la categoría femenina. Al iniciarse la 1ª) ronda en realidad sólo están participando 188 países en la sección “Open” y 170 países en la femenina. A medida que van transcurriendo las rondas tomó el liderazgo en ambas categorías los fuertes equipos de la India, de hecho a esta fecha que redacto la columna (20/09/2024/) ambos equipos se mantiene invictos luego de 9 rondas y fue en esta fecha que el equipo masculino hindú cedió 1 punto al empatar 2 a 2 el match contra el vigente campeón olímpico el equipo de Uzbekistan e igual situación le sucedió al equipo femenino hindú al empatar hoy contra los USA 2 a 2.

Han ocurrido partidas fabulosas, jugadas inesperadas, sacrificios de piezas y hasta de dama como en la partida que anexo a bajo en esta columna, lo cual era de esperar ante l presencia de los mejores ajedrecistas del mundo. En la escuadra de la India destacan 2 jóvenes GM como los son Gukesh y Erigaisi, ambos aun invictos sin perder partidas, otro hecho notable es que el actual campeón mundial el chino Ding Liren ha jugado sólo 6 partidas, no ha ganado alguna, tiene 5 empates y 1 derrota ante el vietnamita GM Le Quang Lien. La presencia del ex campeón mundial Magnus Carlsen en el 1er tablero de Noruega es otra de las atracciones en particular para la prensa y TV y para los jóvenes ajedrecistas que no lo conocían en persona, Carlsen iba invicto pero hoy en la 9ª) ronda perdió contra el GM Vladimir Fedoseev. Sólo faltan 2 rondas para que finalice esta olimpíada, opino que la India va rumbo a ser el campeón olímpico esta vez al menos en la categoría masculina, y el fuerte equipo de los Estados Unidos opino finalizará entre los 3 primeros lugares.

- Publicidad -

LOS EQUIPOS DE VENEZUELA: luego de 9 rondas el equipo masculino tiene 11 puntos producto de 5 matches ganados (a Sierra Leona, Singapur, Corea del Sur, Malasia y El Salvador), 1 empate (con Grecia) y 3 derrotas (con Letonia, Alemania y con Hungría “B”). Opino que ha sido una actuación aceptable para un grupo de ajedrecistas con poco roce internacional y pocos meses de concentración pre olimpíada. Faltan 2 rondas, si este equipo ganase 1 match más podría finalizar entre los puestos 55 y 60.

El equipo femenino de Venezuela: luego de 9 rondas el equipo femenino tiene 10 puntos producto de 5 matches ganados (a Sao Tomé y Principe, a Marruecos, Japón, Madagascar y Palestina) ninguno empatado y 4 perdidos (con Argentina, Noruega, Letonia, Estonia). Es un equipo que derrota a países débiles en ajedrez, pero al avanzar a enfrentar a un país europeo o asiático pierden, merece este equipo que la FVDA les asigne un GM de entrenador y las envíen a jugar torneos a otros países.

ACTIVIDADES CULTURALES EN LA 45ª) OLIMPÍADA:

La FIDE, la Federación húngara de ajedrez y el Comité Organizador de esta olimpíada incluyeron en este evento mundial actividades turísticas para promocionar a Hungría y actividades culturales entre las cuales ha destacado la presentación el 17/09/2024/ en el Museo Petöfi de Literatura del máximo exponente del ajedrez húngaro como lo es el Gran Maestro (GM) Lajos Porstich pero no como ajedrecista sino como cantante de ópera, la cual a sus 87 años, es otra de las disciplinas en la cuales Portisch destaca; así que cantó arias de Mozart, Wagner, Puccini, Verdi, Rossini y Bellini como todo un profesional del “Bell canto”. Portisch tiene en su haber en el juego ciencia haber representado a Hungría como 1er tablero en 20 olimpiadas, haber clasificado varias veces para los matches eliminatorios para optar al campeonato mundial de ajedrez y haber jugado 260 partidas en olimpíadas mundiales acumulando 176,5 puntos para una efectividad del 68%.

BRILLANTE PARTIDA DE LA 45ª) OLIMPÍADA MUNDIAL, BUDAPEST:

Cada uno de los 11 días de competencia ajedrecística en el marco de la 45ª) olimpíada mundial de ajedrez celebrada en Budapest, Hungría se celebran varios miles de partidas en las categorías masculina y femenina, muchas de ellas con sacrificios, ataques deslumbrantes, miniaturas y jugadas inesperadas, por ende, es difícil seleccionar una buena partida de esa olimpíada, sin embargo me llamó la atención el remate en la 6ª) ronda las negras del austríaco GM Valentin Draguev aplicaron a las blancas conducidas por el jugador élite polaco GM Jan-Krzysztof Duda con SACRIFICIO INESPERADO DE DAMA para lograr empatar la partida y también el match entre estos dos países europeos. Veamos el accionar:

BLANCAS: GM Duda, J.K (2732) vs. NEGRAS: GM V. Dragov (2556).

1.d4 Cf6, 2. c4 e6, 3. Cc3 Ab4, 4. e3 b6, 5. Cge2 Aa6, 6, a3 Axb3+, 7. Cxc3 d5, 8. b3 O-O, 9. a4 c5, 10. Aa3 Cbd7, 11. Ae2 dxc4, 12. bxc4 Ab7, 13. O-O Ce4, 14. Cxe4 Axe4, 15. f3 Ab7, 16. e4 Te8, 17.d5 exd5, 18. exd5 Dh4, 19. Ab2 Te7, 20. Dd2 Tae8, 21. Tf2 Ce5, 22. Dc3 f6, 23. Af1 Cg6, 24.a5 Cf4, 25. Dd2 Ac8, 26. Axb6 axb6, 27. Ta8 Ad7, 28. Txe8+ Txe8, 29. Ac1 Cg6, 30. Db2 Te1! (iniciando una combinación), 31. Ad2 Td1, 32.f4 Dg4, 33. Dxb6 Ch4, 34.Dd8+ Rf7, 35. h3 Txf1+, 36. Rh2 Dxh3!! (Sacrifica la dama), 37. gxh3 Txf2+ 38. Rg3 Tf3+, 39. Rh2 Tf2+, 40. Rg3 Tf3+ 41. Rh2 y tablas, ½ a ½

¿Comentarios? escríbeme a: [email protected]

Roy D. Meléndez

Experto Nacional y coach de ajedrez

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí