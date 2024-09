PulsoEmpresarial Síragon se lanza a conquistar el mercado con nuevas líneas

- Publicidad -

Síragon realizó el lanzamiento de cinco nuevas líneas de productos tecnológicos, en una concurrida gala en su sede de Mañongo, Carabobo, en la que los medios de comunicación y representantes de las fuerzas vivas de la región pudieron apreciar la innovación que esta empresa trae a su público.

Entre las cinco líneas anunciadas, Síragon mostró a su público sus nuevas Mini PC, que llegaron a cumplir con los altos estándares de exigencia de los usuarios, pero con un diseño práctico, fácil y portátil.

«Cada serie de Mini PCs de Síragon tiene algo especial que ofrecer. Con opciones para todos los usuarios empezamos con la MPC-3000, ideal para el día a día con su equilibrio entre rendimiento y precio; la MPC-5000, destaca por su almacenamiento y velocidad, gracias a sus 512GB SSD; también tenemos la MPC-7000, impulsada por un potente procesador AMD Ryzen 7; y la MPC-8000, la más potente de la serie, perfecta para profesionales exigentes con sus 32GB de RAM DDR5 con 1TB PCIe 4.0 SSD”, señaló Cristhian Rodríguez, coordinador de marca Síragon.

Nuevos Smartphones

Por otra parte, esta empresa venezolana también informó sobre el lanzamiento de su nueva serie de Smartphones, entre los que destacan el SP-7250, así como el SP-7275.

«El SP-7250 te ofrece una batería de 6000 mAh, para que puedas usarlo todo el día sin preocuparte por quedarte sin carga. ¡Perfecto para los que siempre están en movimiento!», aseguró Rodríguez.

Estos equipos poseen la última versión de Android 14 y en el caso del SP-7250 viene bajo el lema “para los que no se detienen”, en vista la larga durabilidad de la batería, ideal para el reto de los clientes que por diferentes motivos deben estar todo el día en actividades en la calle o la oficina.

Por otra parte, el SP-7275 tiene el plus de una cámara frontal y trasera de 50MP, lo que permite a los usuarios “capturar su mejor versión”.

«Ambos modelos son Dual SIM, para que puedas gestionar tu vida personal y profesional en un solo dispositivo”, agregó.

Por otra parte, Síragon realizó también el lanzamiento de 4 series de monitores, una de laptop y otra de la aclamada All in one, las cuales estarán disponibles próximamente en todas las sucursales Ivoo, del país.

