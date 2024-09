“Tu lucha es también la nuestra”: Mujeres cubanas respaldan liderazgo de María Corina Machado #23Sep

- Publicidad -

Un grupo de académicas, empresarias y artistas cubanas enviaron un mensaje en apoyo a María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, destacando su liderazgo como mujer en la política venezolana.

En el mensaje, que publicó Machado en su cuenta de X (antes Twitter), participan Rosa María Payá, activista por la libertad y los derechos humanos y fundadora de la ONG Cuba Decide; Susana Pérez, actriz; Rachell Vallori, modelo y actriz; Grecia Ordóñez; emprendedora, activista e influencer; Haydée Milanés, cantante; Bea César, cantante y compositora; Claudia Riverón, ingeniera civil; Camila Acosta, periodista e investigadora y Gigi Maduq, licenciada en Comunicación Social, modelo e influencer.

También ofrecen unas palabras Gabriela Pino, licenciada en Relaciones Internacionales y empresaria; Daycee Zamora, doctora en Medicina; Anamely Ramos, licenciada en Historia del Arte y activista por los derechos humanos; Marissa Díaz, licenciada en Ciencias Políticas e influencer libertaria; Beatriz Valdés, actriz; Aymée Nuviola, cantante, pianista, compositora y actriz; Elianys Beatriz Pérez; licenciada en Ciencias en Negocios Globales; y Carolina Barrero, activista por la libertad y los derechos humanos.

En total son 17 mujeres cubanas quienes señalan: “María Corina, estamos contigo. Las mujeres cubanas que hemos vivido los horrores del comunismo te acompañamos. Conocedoras en carne propia del dolor venezolano y su causa por la libertad. Te extendemos nuestro más sincero apoyo y admiración absoluta por la valiente labor que lideras en Venezuela”.

“Con gran orgullo levantamos nuestras voces en apoyo a ti, María Corina Machado. Una mujer que con astucia, de manera pacífica, con total convicción y entrega ha puesto, junto a sus compatriotas, en jaque a la dictadura de Venezuela. Mostrando su carácter criminal y asesino, catalogado ya como terrorismo de Estado”, añaden en el video.

Las participantes destacaron que el “liderazgo inquebrantable” de Machado “por la libertad y la democracia” de Venezuela, “resuena en nosotras, quienes también queremos una Cuba libre”.

“Que seas mujer nos inspira y nos reafirma que podemos ser un motor de cambio imparable en el desmantelamiento del socialismo como escasez social que representa. Con tu resiliencia, tu coraje y tu planificación estratégica has generado una nueva esperanza, no solamente para Venezuela, sino para América Latina, uniendo a millones de seres humanos alrededor del mundo en una sola idea, la libertad”.

Asimismo, añadieron: “Nosotras, las mujeres cubanas que defendemos y apoyamos la libertad, te apoyamos a ti, María Corina Machado en espíritu y en propósito, porque tu lucha es también la nuestra. María Corina, tú no solo eres la líder de los venezolanos, tú eres la líder política más importante del mundo y no estás sola. Las mujeres cubanas estamos contigo y no hay vuelta atrás, es hasta el final. Y ese final no será, en tanto no sea la libertad”.

En la descripción del video, Machado agradeció al grupo por su mensaje: ” Su lucha es la nuestra. Las queremos y admiramos su valor. Hoy, las mujeres del mundo estamos conectadas en una red imparable por la dignidad, la democracia y la Libertad. Sin fronteras, por nuestras familias y nuestro derecho a vivir libres”, expresó.

