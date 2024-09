Brecha cambiaria en Venezuela entre tasa oficial y paralela, economista lo explica #24Sep

- Publicidad -

El economista Luis Oliveros ha encendido las alarmas sobre la creciente brecha entre la tasa oficial del dólar fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV) y la tasa del mercado paralelo. Esta disparidad, que ha generado malestar entre los ciudadanos y ha sido ampliamente discutida en redes sociales, estaría evidenciando una «distorsión» en la economía venezolana.

Según Oliveros, en entrevista con el Circuito Unión Radio, la mañana de este martes 23 de septiembre, la inflación acumulada de 10% no se ha visto reflejada en la tasa oficial, lo que sugiere que la demanda de divisas por parte de los venezolanos no está siendo cubierta en su totalidad por el BCV. A pesar de que el banco central ha incrementado sus intervenciones en el mercado cambiario, especialmente durante el período electoral, el ritmo de estas operaciones no ha sido suficiente para cerrar la brecha con el dólar paralelo.

¿Qué implica esta situación?

Mayor uso del bolívar: La diferencia entre ambas tasas ha impulsado a los venezolanos a utilizar más bolívares en sus transacciones diarias. Sin embargo, Oliveros aclara que la dolarización de la economía sigue siendo una realidad y que la moneda estadounidense continúa siendo la referencia para muchos.

Credibilidad y estabilidad: A pesar de las tensiones cambiarias, el economista destaca la importancia de la estabilidad cambiaria y la baja inflación logradas en los últimos meses. Estas condiciones han generado mayor confianza en la economía venezolana.

Riesgos a futuro: Aunque Oliveros se muestra optimista sobre la situación actual, advierte que siempre existe el riesgo de que nuevas presiones inflacionarias o el recrudecimiento de las sanciones económicas puedan afectar el mercado cambiario y generar inestabilidad.

