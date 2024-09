Juan Crespo: Panificadores no respetan la Ley Orgánica del Trabajo #24Sep

- Publicidad -

En el sector de la industria de la panificación no se respeta la Ley Orgánica del Trabajo y los trabajadores no son reconocidos como el principal activo de las empresas, sino que continúan percibiendo sueldos miserables y los beneficios cada día son menores, asegura el presidente de la Federación de trabajadores de la Harina (Fetraharina), Juan Crespo.

Denuncia que mientras venden los productos en divisas, le siguen pagando a los trabajadores un sueldo mínimo de 130 bolívares, lo cual no es más que una vulgar explotación, asimismo reveló que al día siguiente de las elecciones todos los productos se incrementaron en un 100% sin ninguna justificación.

Revela que en los últimos 8 años han estado denunciando que la situación de las empresas se debilitaba cada día más, que iban en decadencia y de hecho ya no existen las 10.000 panaderías artesanales, sin meter las industriales , siempre rechazaron la libre importación, ya que ingresan al país productos terminados, sin pagar impuestos ni aranceles, en lo que constituye una competencia totalmente desleal, porque los empresarios nacionales, emprendedores, si tienen que pagar sus tributos que establece la ley.

Admite Crespo que no hay problemas de desabastecimiento de materias primas, no hay crisis en esta área.

“ Pero ahora el problema no radica en el producto, sino en quien elabora el producto, en este caso los trabajadores, que en el caso de la reconversión monetaria le quitaron catorce ceros al valor de la moneda y entonces sus prestaciones sociales, su contratación colectiva, todo eso quedó pulverizado, producto de esta medida que entendemos, pero no la compartimos, la entendemos porque sabemos que hay bloqueo, problemas geopolíticos con otros países, pero no la compartimos porque primero hay que pensar en el recurso más importante que tienen las empresas, que son sus trabajadores y se da el caso que los empresarios venden sus productos en divisas, por qué a los trabajadores les siguen pagando un salario mínimo de 130 bolívares y es lo que nosotros hemos llamado una “vulgar explotación”, señalando que se ha retrocedido hasta principios del siglo 19 cuando se trabajan 24 horas”, señala Crespo.

Admite que el problema que están atravesando los trabajadores, es altamente patético, están de acuerdo en el emprendimiento, que es necesario salvaguardar la razón social, que son las empresas.

“Pero también queremos hacer un llamado, a los empresarios, a considerar a sus trabajadores, lo que son sus aguinaldos, sus utilidades, un salario justo, ya que no es lógico que en una panadería todos ganen un salario de 130 bolívares, descalificando al hornero, al maestro, al pastelero y a toda esta gente que de alguna manera, aun cuando sea artesanalmente, han aprendido sus oficios, de manera que la situación es verdaderamente crítica”, dijo Crespo.

Precios se han disparado 100%

Revela el presidente de Fetraharina, que al día siguiente de las elecciones del 28J, los precios de los productos en las panaderías se dispararon en un 100%, señalando que responsablemente como Federación han denunciado que no se justifican los aumentos, ya que si vas a comprar una canilla te la quieren cobrar como tuviera demasiada vitamina, dijo que ellos conocen al sector y no se justifica el aumento del 100%, porque a quien le estas dando golpes al consumidor venezolano, ya que se trata del pan nuestro de cada día.

“No se puede jugar con el pan, porque es este rubro el que utiliza el venezolano para satisfacer sus necesidades alimenticias”, dijo Crespo.

Revela que un tercer problema lo están viviendo en las Inspectorías del trabajo, porque cuando se introducen los contratos colectivos expresados en dólares, se lo rechazan por que tiene que ser en moneda nacional que es el bolívar.

“Entonces te rebotan todas estas contrataciones, de panaderías, pastificios, molinos, de manera que la situación se ha puesto verdaderamente crítica. Nosotros aspiramos a que la situación económica y política se equilibre y que pasemos una feliz navidad, hay suficiente harina, incluso vemos que el saco de harina ha bajado de precio, pero nadie tiene como como comprar el producto, porque lo que gana son 130 bolívares, antes se compraban tres canillas, ahora se compra una sola, están muy caras, de mala calidad. por cierto”.

Juan Crespo insiste en que no hay problema con las materias primas, pero los trabajadores están siendo explotados, tienen que trabajar 12 a 16 horas diarias, no les pagan horas extras, además cuando sienten que les están vulnerando sus derechos, van a la inspectoría del trabajo y no son atendidos.

Denuncia que en el sector hay “explotación infantil», porque colocan a niños a lavar las bandejas, incluso abandonando la escuela o el liceo ya que buscan la forma de mantener a la familia.

