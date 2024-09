Textos sobre Lisandro Alvarado, el humilde sabio tocuyano #25Sep

- Publicidad -

En su labor de historiador profesional el caroreño Guillermo Morón nos ofrece el ensayo biográfico Textos sobre Lisandro Alvarado editado por la Academia Nacional de la Historia y la UCLA en 1985.

Son 138 páginas concentradas en 4 capítulos en los que Morón despliega su talento de ducho historiador en el afán de averiguar y difundir la vida, trayectoria y obra de Alvarado.

Precisemos que esta obra está estructurada con contenidos no propiamente concebidos para el libro. Los mismos proceden de otras formas de comunicar como el discurso, prólogo, conferencia, ensayo y artículo. No obstante, ello no le resta coherencia y unidad de propósito como libro.

Discípulo de Chío Zubillaga Perera, el autor, mediante una cautivante y excelente escritura, nos devela diversos aspectos de la existencia intelectual de este ilustre tocuyano, graduado primero en medicina en la UCV para luego continuar otros estudios que lo acreditan como sabio y científico.

En lo que respecta a su origen social destaca su condición de pobre nacido en el barrio San Juan en el seno de un hogar sustentado en solidos principios morales, quizás por aquella filosofía popular que reza “pobre, pero honesto”. Esto más unos padres ejemplares que se esmeran en darle educación hogareña y formal a sus hijos. Eso hará de Alvarado un hombre estudioso, honesto, trabajador y correcto toda su vida.

Para graduarse de médico tiene que trabajar, entre otras actividades la de ayudante de una farmacia. Así se garantiza los recursos económicos que le permiten costearse la carrera.

Mención especial merece su evidente inteligencia la cual se impone en la oportunidad que presenta el examen para optar al título de bachiller en el Colegio Nacional de Varones de Trujillo en 1874. El jurado examinador lo eximió de las pruebas por los impresionantes conocimientos exhibidos. Se trata de un alumno fuera de orden.

De los 4 capítulos del libro concitó nuestro interés el primero de los mismos por la convergencia de una variedad de elementos y fuerza de su contenido, que creemos logra a fondo su cometido de ilustrar en torno al personaje abordado sin que los restantes sean de menor pertinencia.

Morón percibe a Lisandro Alvarado como un científico y sabio que prioriza el trabajo investigativo práctico y de campo para luego hacer teoría. Estamos ante un pionero de las ciencias sociales en Venezuela. En tal sentido Miguel Acosta Saigne lo considera el primer antropólogo del país mientras que el autor lo exalta como el precursor de la filología. Es lo que explica su andar por caseríos y pueblos de Venezuela en burro, yegua o caballo a la búsqueda de información diversa para sus trabajos.

Es un científico metódico y ordenado con una admirable paciencia. Morón lo define como un científico en la vertiente natural y social que lo erigen en un sabio en aquella Venezuela bucólica en transición cronológica del siglo XIX al siglo XX.

La política es prácticamente exigua en la vida de Alvarado por no decir nula. Se acerca a la misma como un servicio público que desarrolla desde su condición de científico.

Sabio por alternar el científico social y natural con una contundente obra en libros fundamentales sobre la historia y cultura de Venezuela, entre estos los de lingüística indígena. Su vehemencia por el saber fue tal que luego de titularse en medicina prosigue estudios de matemática, botánica,

En cuanto a su palabra escrita lo perfila como un oficiante del castellano clásico con oraciones de período largo compuestas y con cláusula. Su género principal es el ensayo científico con una fina prosa. Un múltiple intelectual que giró entre los escritores románticos y modernistas. Solamente con Glosario de voces indígenas venezolanas y la Revolución Federal lo consagran como escritor.

En lo ideológico y filosófico Morón sostiene que era un seguidor del positivismo desde su enfoque de la escolástica de un catolicismo profundamente conservador. Oscila entre ambas corrientes filosóficas pero el positivismo orientará su trabajo científico. Recordemos que esa corriente del pensamiento fue introducida en Venezuela por Rafael Villavicencio y Albert Ernest.

Lisandro Alvarado es una expresión específica del tiempo que le correspondió vivir a partir de 1858, cuando nace en El Tocuyo hasta 1929 al fallecer en Valencia. Son 71 años de fructífera existencia dedicada a la mejor ciencia social y natural. El sabio al que su padre le recomendó ser tolerante y humilde con quienes supieran menos que él. El consejo lo siguió toda su vida. Variadas vertientes que Guillermo Morón comparte en este magnífico libro.

