VIDEO | Chile no está en condiciones de acoger más migración, expresó Boric sobre situación de Venezuela #25Sep

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció nuevamente sobre la situación política de Venezuela, esta vez desde Nueva York donde participó en la 79 Asamblea General de la ONU.

“En Venezuela se llevó adelante un fraude en las elecciones, cuando se comete un fraude es porque no se quiere reconocer la derrota propia, lo que nosotros no vamos a hacer es reconocer o dar un título que en la práctica no se tiene”, sentenció.

Explicó además, que Chile y el mundo aprendió de la experiencia de la figura de presidente encargado que se le dio a Juan Guaidó, ya que “no tuvo ningún resultado positivo para Venezuela y lo que nosotros hemos instado e insistimos en una salida pacífica a la crisis”.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció nuevamente sobre la situación política de Venezuela, esta vez desde Nueva York donde participó en la 79 Asamblea General de la ONU. pic.twitter.com/yxR3dH9YU4 — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 25, 2024

Levantamiento de sanciones

Boric llamó a la administración nacional a respetar la democracia y a validar los “resultados reales que indican que hubo una derrota del régimen”.

A vez, instó también al gobierno de Estados Unidos a levantar las sanciones unilaterales que ha impuesto contra Venezuela, porque “la mezcla de crisis política que se vive con la dictadura en Venezuela y la crisis económica producto del mal manejo pero además de las sanciones genera una situación en donde los principales golpeados son los más humildes, los trabajadores y eso empuja a una migración de más de 7 millones de personas”.

Chile no está en condiciones de acoger más migración

En este sentido indicó que Chile no está en condiciones de acoger más migración y “por lo tanto esto es algo importante que nos hagamos cargo a nivel regional y por eso es tan relevante además, por la dignidad y el respeto a los principios, la solución de la crisis tanto económica como política que existe en Venezuela”.

