OPINIÓN Reflexiones en Positivo: Así pensamos la gente de trabajo #26Sep

- Publicidad -

Se dice que el instinto es superior a la inteligencia en la especie humana, así como el pragmatismo es más poderoso que la suerte; todo esto es muy hermoso, pero esto debe ser reforzado con la autodisciplina y voluntad para que nos invite hacer más creativos y a la vez ser más asertivos por voluntad propia y no permitir que otros piensen por uno; el mismo instinto viene con las ideas sin permitir que nos estén arreando como un rebaño, desprenderse u oír una advertencia que nos dejó Charles Chaplin “Las personas de mente estrecha no pueden entender temas complejos que estén más allá de su compresión“ o como una vez el presidente Clinton a Obama le dijo “usted a lo mejor tiene algo de voluntad el problema es que no lo sabe hacer»; esto se parece un poco a los gobiernos que no dan pie con bola y hacen todo inconcluso, grave error porque si una persona tiene poder es porque tiene talento, pero la lógica dice que para tener éxito en todo los campos hay que rodearse de gente que intelectualmente este mejor formado que uno; a mí se me ocurre que eso era la política del general Juan Vicente Gómez, según la historia por supuesto buscando la parte positiva de su mandato que no fue saludable para la democracia.

Por lo tanto sigo con el instinto que me inspira a que en nuestro país todo lo que viene es buenos para todos y las condiciones están todas para disfrutar y hacer crecer nuestras riquezas de los que fuimos dotados y hacer el mayor de los esfuerzos para no disminuirlas trabajando más, hablar y peleando menos, mantener muy buenas relaciones con los países productivos y alejarse de quienes restan, ni producen ni dejan producir y practican la ley del menor esfuerzo con una cara de “Yo vendí al contado con una sonrisa y una panza de comer completo”.

- Publicidad -

Según Dio Sáez nos dejó dicho “que el juego del miedo para dominar el rebaño social se ve todo los días y pocos logran darse cuenta de ellos“ esto hay que evitarlo con talento y pacíficamente como hay que hacer las cosas con inteligencia y evitar un mensaje que nos dejó Séneca para buen entendedor pocas palabras “cito” el día que el hombre se vuelva superior al placer también se volverá superior al dolor; no olvidemos que lo que se hace con amor acontece siempre más allá del bien y el mal.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí