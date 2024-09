VIDEO | Presidente de Uruguay: A mí me parece que ha llegado la hora de actuar por los venezolanos #26Sep

- Publicidad -

Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, volvió a calificar como un “fraude” el proceso electoral “viciado” en Venezuela que le dio el triunfo a Nicolás Maduro el pasado 28 de julio.

En su último discurso como mandatario del país sureño ante la Asamblea General de la ONU, el dirigente reflexiono sobre la “práctica defectuosa de la democracia” en el mundo. Mencionó lo que sucede en Venezuela y las prácticas “autoritarias e intolerantes del régimen”.

También cuestionó a los líderes mundiales que no hacen “una mirada al costado por por falta de interés o por otros intereses” ante los que viven los venezolanos.

Presidente de Uruguay: A mí me parece que ha llegado la hora de actuar por los venezolanos #26Sep pic.twitter.com/ZxE01uE4TY — Elimpulso.com (@elimpulsocom) September 26, 2024

“Ya no se trata de presentar las actas, se trata de condenar el fraude, se trata de condenar el régimen y condenar, no solo el proceso electoral viciado, hay que hacerlo contra la persecución política, la violación de los DDHH y la prisión arbitraria. A mí me parece que ha llegado la hora de actuar por Venezuela. Si la comunidad internacional es tolerante ante estas actitudes, solo resta esperar ver otros países sometidos como los venezolanos”.

Cabe señalar que en el marco de la 79 Asamblea General de la ONU, el vicecanciller uruguayo Nicolás Albertoni se refirió a la situación democrática en la región y a las posturas de su país frente a algunas naciones como Venezuela.

“No podemos negar que hay cuestiones institucionales en la región que hacen muy complejo que estemos pensando todos en la misma línea, y nosotros no vamos hacer, nunca lo fuimos, no vamos a ser cómplices de regímenes autoritarios como Venezuela”, señaló.

El diplomático uruguayo agregó que en América Latina hay cláusulas democráticas que unen a los países en distintos ámbitos y que si alguno no las cumple “hay que denunciarlas”.

