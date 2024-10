Profundizan las investigaciones: Fiscalía reconstruye fatal accidente donde murió Yorvid García #30Sep

- Publicidad -

La madrugada de este viernes 27 de septiembre, se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos del accidente de tránsito donde falleció el reconocido periodista Yorvid García, el pasado 10 de agosto.

El Tribunal 5to de Control del estado Lara, en conjunto con la Fiscalía 6ta y los abogados de las partes, se trasladaron al lugar de los acontecimientos para esclarecer los detalles de este lamentable suceso.

La diligencia, solicitada por la defensa del imputado Deineiker Josué Solarte Avendaño y acordada por la juez, contó con la participación de los funcionarios policiales que levantaron el informe de investigación, el primer inspector Ronal Castillo y el auxiliar Miguel Suárez. Asimismo, la médico forense Gabriela Timaure, quien realizó la autopsia a las víctimas, estuvo presente para aportar su experticia.

Esta reconstrucción se llevó a cabo tras una segunda solicitud de la defensa, luego de que la Fiscalía decidiera no acordar la reconstrucción de los hechos en la primera solicitud porque no cumplía con los requerimientos legales. «Al no indicar su necesidad, pertinencia y los agentes que debían participar», explicó la representante legal de la víctima Yorvid García.

Detalles del caso

Según las declaraciones de la jurista, la Fiscalía ha calificado el hecho como un homicidio intencional a dolo eventual, lo que implica que Solarte Avendaño, habría cometido una imprudencia al conducir su vehículo, consciente de los riesgos que implicaban sus acciones y de las posibles consecuencias fatales.

“La Fiscalía ha logrado demostrar que existen suficientes elementos de convicción para sustentar la acusación y que el hecho no se trató de un homicidio culposo, como inicialmente se podría haber pensado”, afirmó la abogada.

¿Qué sigue en el proceso?

La representante legal de la víctima señaló que la jueza a cargo del caso deberá analizar la información recabada en la reconstrucción, junto con el resto de las pruebas presentadas por ambas partes, para determinar si se abre juicio.

Además, señaló que aún están en espera de la audiencia preliminar que corresponde a la fase intermedia del proceso penal. “La fase intermedia es un momento clave en el proceso penal», explicó la jurista. «La jueza va a analizar si existen suficientes medios probatorios para hacer una apertura a juicio”.

Familiares esperan justicia

A casi dos meses del fatal accidente, los familiares de Yorvid García y Yuly Castillo confían en las autoridades para esclarecer el caso y hacer justicia a sus seres queridos.

La madre de Yorvid García señaló que ha estado presente en las instancias donde se ha desarrollado la investigación del accidente desde el primer día. En este sentido, expresó que considera que no ha “vivido un duelo, porque he estado día a día en esta lucha porque tiene que salir la verdad a la luz pública” y añadió que, ha “tomado fuerza, para que se haga justicia para estos dos muchachos”.

Por otra parte, Yelitza Castillo, hermana de Yuly Castillo, señaló que están en espera de la audiencia preliminar mientras realizan las diligencias pertinentes. Enfatizó que “como familia es difícil superar la pérdida, porque nos acostumbramos a nuestros seres queridos”.

Castillo precisó que su familia espera que “se haga justicia de acuerdo a la realidad y haya claridad” entorno a la investigación “para que podamos sentir confianza en nuestras leyes”, expresó.

La señora Milexa García, madre del periodista, enfatizó que Yorvid era su único hijo y su principal apoyo. Por otra parte, Yuly era madre de dos niños, uno de 7 años y de 1 año de edad respectivamente.

La opinión pública sigue de cerca este caso, que ha conmocionado al gremio periodístico y a la sociedad por la pérdida de dos personas reconocidas y apreciadas por la comunidad larense.

