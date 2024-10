VIDEO | Arroyo sobre el inicio de clases: Más del 60% de estudiantes no acudieron a las instituciones de Lara #1Oct

- Publicidad -

Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del estado Lara, se pronunció sobre el inicio del año escolar 2024-2025 en la entidad, destacando las dificultades que atraviesa el sector educativo y la baja asistencia de estudiantes que, según dijo, se registró el lunes.

«Para el sector público fue realmente bastante fuerte, doloroso y difícil, dado que primeramente, golpea a los trabajadores de la educación la situación que existe, como es la parte económica y la parte del salario social, la infraestructura, la dotación en los planteles y condiciones de bioseguridad en los mismos», afirmó.

- Publicidad -

«En cuanto a la presencia de niños, niñas y adolescentes en las instituciones, el estimado que tenemos de municipios, parroquias e instituciones, es que más del 60% del estudiantado no acudió a las instituciones educativas», aseguró.

En este contexto, señaló: «Creemos que fue, y es una presunción, por situaciones de uniformes, de calzado, de alimentación, o de que muchos que no están todavía en el sistema educativo. Eso causa alarma y es preocupación para nosotros, pero también el Estado docente debe tomar medidas urgentes al respecto».

Condiciones en planteles educativos en el inicio del año escolar en Lara

Arroyo también hizo mención a las condiciones, en las que manifestó, se encuentran los planteles educativos de la entidad larense. «80% de las instituciones educativas, o más, no tienen agua, electricidad, infraestructura en cuanto al techo».

Sobre el cronograma laboral de los docentes, el dirigente gremial destacó: «Las federaciones manifestaron que estaban de acuerdo con los cinco días de actividades laborales, pero si existía el cumplimiento por parte del gobierno nacional en la firma del contrato colectivo y en ese incremento salarial que no se ha firmado».

«Por propuesta de los docentes y el apoyo de nuestro sindicato y el Colegio de Profesores, solamente estaremos máximo hasta tres días para la atención al estudiantado. Y no es porque no queremos, sino porque no podemos, porque no existen condiciones», dijo.

Exigencias salariales de los docentes

Por último, el presidente del Colegio de Profesores insistió en la necesidad de que las autoridades tomen medidas urgentes para atender las peticiones del gremio en relaciòn a salarios y derechos laborales.

«Exigimos un aumento salarial que permita a los docentes vivir dignamente y un incremento del presupuesto destinado a la educación para mejorar la infraestructura escolar y dotar a las instituciones de los recursos necesarios», afirmó.

«La canasta básica está por encima de los 550 dólares, un salario de un educador no puede estar por debajo de ese monto», concluyó.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí