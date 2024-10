VIDEO | Edmundo González: «Mi salida del país es solo temporal, soy uno más de esta migración» #4Oct

- Publicidad -

Durante su intervención en la sexta edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, el abanderado opositor Edmundo González, reiteró que su salida de Venezuela “es solo temporal”. Sin embargo, afirmó que se vio obligado a alejarse de Venezuela “a causa de presiones inenarrables y amenazas extremas” que tocaban lo más cercano de su vida familiar.

González se refirió a los migrantes venezolanos, especialmente aquellos “bajo el techo español”. En este sentido dijo, “la migración venezolana, ha vuelto a hospedarse bajo el techo español, esta vez en un número casi inverosímil en procura de sentir la mano hospitalaria de esta tierra llena de ancestrales asociaciones con nuestra propia forma de ser y de pensar”.

Exilio de Edmundo González

Aunque se identificó con los migrantes venezolanos en España, González reiteró que sus circunstancias son diferentes. “Mi situación personal es un tanto distinta, pues como no me he cansado de decirlo y de subrayarlo con toda la fuerza con que me he sentido capaz, mi salida del país es solo temporal”, expresó.

El exembajador venezolano subrayó “soy uno más de esta migración, forzado a dejar nuestra tierra” y en tales circunstancias considera que tiene la responsabilidad de acompañar a la diáspora, que es, “una cuarta parte de nuestro país”, y explicó, “para convertirme en un vocero y gestor de cuantas acciones y diligencias puedan estar a nuestro alcance al más alto nivel”, con el fin de motivar la solidaridad española y del resto de Europa.

Además, exaltó que la recuperación de la democracia en Venezuela es fundamental para la libertad, la prosperidad y el bienestar de los venezolanos.

«Nuestra tarea entonces no es sólo reconstruir la democracia por el valor intrínseco que tiene para nuestra libertad, sino porque en ella radica también la base para la prosperidad y el bienestar de todos los venezolanos», enfatizó.

