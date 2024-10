OPINIÓN Buena Nueva: Divorcio vs. Anulación #6Oct

- Publicidad -

“Lo que Dios unió no lo separe el hombre” (Mc 10, 2-16), nos dice el Señor. Pero la unión del hombre y la mujer vive en peligro. Y ahora más con todas esas propuestas y leyes tan descabelladas que amenazan con destruir, no sólo el matrimonio y la familia, sino la civilización misma.

La Iglesia consciente de los problemas conyugales, apunta en el Catecismo: “Existen situaciones en que la convivencia matrimonial se hace prácticamente imposible por razones muy diversas. En tales casos, la Iglesia admite la separación física de los esposos, pero no dejan de ser marido y mujer delante de Dios, ni son libres para contraer una nueva unión” (CIC #1649).



Según el Papa Francisco, “la anulación es el procedimiento legal para probar que eso que parecía un Sacramento no era Sacramento por falta de libertad, o por falta de madurez, o por enfermedad mental… El matrimonio cuando la novia estaba embarazada, boda en momento de apuro… no hay la libertad y luego va mal, se separan… y ésta es una causa de nulidad.” (28-9-2015)



Y esto dice Jesucristo: “Quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquélla; y si ella repudia a su marido y se casa con otro comete adulterio” (Mc. 10, 11-12). Y esto dice el Catecismo: “La Iglesia mantiene, por fidelidad a la palabra de Jesucristo, que no puede reconocer como válida una nueva unión, si era válido el primer matrimonio. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación” (CIC #1650).



Por más que un Cardenal, Obispo o Sacerdote, plantee algo diferente al Evangelio y al Magisterio milenario de la Iglesia, ésta no puede cambiar ni la Palabra de Dios, ni la Verdad: si hubo Sacramento ,“lo que Dios unió no lo separe el hombre”.



El Matrimonio es un camino de santidad y, como tal, tiene sus exigencias y cruces. Juan Pablo II (20-8-2000), aconsejando a los jóvenes, les dijo así: Toda persona humana es inevitablemente limitada: incluso en el matrimonio más avenido suele darse una cierta medida de desilusión… Sólo Dios puede colmar las aspiraciones más profundas del corazón humano”.

Isabel Vidal de Tenreiro

www.homilia.org

