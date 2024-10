Informe Socias: El caso de Venezuela hay que manejarla más con las realidades que con las emociones #8Oct

- Publicidad -

En materia de geopolítica, Estados Unidos, España y Colombia, se mueven en una política de cautela con Venezuela, más convencidos de que a Venezuela hay que manejarla más con las realidades que con las emociones, asegura el analista económico y político Tomás Socias López en su último informe confidencial.

Venezuela se ubica en el 3er lugar exportando petróleo a USA y al 2do lugar con España, además, aumenta el precio del petróleo por la guerra de Gaza, destaca el Informe Confidencial del analista económico y político, Tomás Socias López.

En cuanto a Repsol, la empresa española de petróleo, pasa a ocupar una mayor actividad con el petróleo venezolano, tanto en su producción, exportación y el negocio del Gas.

En materia cambiaria, en políticas internas económicas del Ejecutivo Nacional, no se prevén ajustes bruscos del dólar antes de diciembre, con aportes periódicos que ya suman 4 mil millones de dólares este año a la Banca o el mercado, por parte del BCV en una política de intervención..

La Inflación por debajo del 1% mensual son los criterios que mantiene el Ejecutivo, con la Vicepresidenta al frente de los Ministros de Economía e instrucciones Presidenciales directas, previendo hasta diciembre estabilidad del Dólar-Inflación-Precios.

Se mantienen sin disminuir las reservas internacionales actuales, mientras que los ingresos petroleros siguen creciendo con la perspectiva de más ingresos petroleros y de recaudación fiscales que aumentaron este año.

Aunque se observa ausencia de divisas y bolívares en el mercado y tampoco hay disponibilidad de recursos suficientes para Préstamos los Bancos e Instituciones Financieras. Hay cuestionamientos internos de un país más caro y ello hace difícil, dicen, Exportaciones no tradicionales.

Banco se queja de que no terminan de decidir a dos meses de la reunión, ajustes del encaje, comisiones, transferencias, flexibilidad de Bancos e instituciones financieras y como añadido la carencia de préstamos.

Las empresas se quejan de estar seca de divisas, las instituciones financieras no tienen divisas, para sus operaciones o importaciones diarias. También hay quejas de un encarecimiento del precio en el país, donde el Mercado ni el consumidor permiten ajustar precios, de materias primas o servicios de sus productos.

Se mantiene un ligero crecimiento, calculado de promedio en 3% anual, con variaciones en los sectores de la Economía. Se observa lentitud en aduanas y puertos, aunque positivas reformas en estas áreas en cuanto a los trámites de Exportaciones.

No se prevé la apertura de vuelos directos hasta después de diciembre. con Panamá y República Dominicana, aunque aumentan las frecuencias con Curazao. y líneas aéreas piden apartar el Tráfico Aéreo de la Política Internacional; disminuyen las tensiones con España y crecen con Chile, Argentina y el organismo de la Comunidad Económica Europea.

El lenguaje es muy sensible, donde cada palabra de los funcionarios, representativos de los Presidentes o No, agudizar más las relaciones Diplomáticas. Las informaciones revelan que la guerra Israel no se detendrá, con las complicaciones para USA y el precio del petróleo mundial en aumento.

La tensión política continúa por encima de la economía, donde las ventas aspiran a crecer hasta Navidad, mientras que el consumidor y poder adquisitivo sigue deprimido. La Economía reclama una mayor división de ambas cosas, pero el país se mueve atrapado por el discurso político y el proceso electoral pasado, sin una división clara de las aspiraciones de la población y la cruda realidad.

