José Guerra se defiende de acusaciones de Nicolás Maduro #8Oct

- Publicidad -

El economista, profesor universitario y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), José Guerra, salió al paso de las acusaciones de Nicolás Maduro y lo acusó de corrupto, pidiéndole respeto, porque todo lo que tiene se lo debe a su trabajo “yo no sé sí usted pueda decir lo mismo”.

“Señor presidente Nicolás Maduro, usted me ha difamado, me ha llamado corrupto, cosa totalmente falsa, trabajé durante 25 años, todo lo que tengo y lo que he hecho es por mi trabajo, yo no sé si usted pueda decir lo mismo, toda la vida trabajando. Entré al Banco Central como Economista. Uno, llegue a Gerente de Investigaciones Económicas, después de haber realizado un postgrado en el exterior, mande usted al Sebin a revisar mi expediente en el Banco Central durante 25 años, número uno en casi todos los años de la evaluación, en los distintos departamentos en los cuales trabajé, he vivido de mi trabajo, lo que tengo es por mi trabajo. Usted me acusa, de que estamos usurpando las funciones del Banco Central, usted y su gobierno destruyeron el BCV, escondieron las cifras, manipulan las cifras, hemos hecho un trabajo técnico para proveer al país de datos y cifras que hoy no se producen.

- Publicidad -

Señala que a su edad aún está trabajando, porque el exilio es lo más duro y difícil que una persona pueda enfrentar, señala que Maduro tiene mucho poder, tiene todo el poder, pero lo advierte que no aceptara que basado en ese poder usted difame a un hombre honesto que ha dedicado su vida al país, sin militar en la izquierda

Admite que sí fue a Cuba y de allí regresó con una mentalidad crítica para cuestionar a un gobierno totalitario, a un dictador como Fidel Castro y todo el entorno que giraba en torno a él, “respete señor Presidente”.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí