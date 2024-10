PulsoEmpresarial Leche UHT: frescura y calidad en cada envase

- Publicidad -

Como parte de su compromiso por ofrecer productos lácteos inocuos, de la más alta calidad y frescura, Grupo San Simón se ha destacado no solo por contar con una de las plantas productoras más modernas del país, sino también por el uso de tecnología UHT (Ultra High Temperature) en su línea de leches y chicha líquida, proceso que permite conservar las propiedades organolépticas y nutricionales de sus productos por mucho más tiempo, sin necesidad de refrigeración previa a la apertura de los empaques.

Con más de 80 años en el mercado nacional, la empresa de origen zuliano se encuentra en permanente proceso de actualización, por lo que acaba de incorporar un innovador sistema para la colocación de tapas en sus empaques UHT. “Se coloca una pega sanitaria, de grado alimenticio, y luego se ubica la tapa, la cual tiene un sistema que permite perforar la parte aluminizada al momento en que se gira”, explica la Ing. Consuelo Amaya, gerente de Calidad de Grupo San Simón.

Todas las ventajas en un solo empaque

De acuerdo con la especialista, el objetivo de esta incorporación va más allá de ser competitivos en el mercado. “Queremos aportar más ventajas para el manejo del producto por parte de los niños, por ejemplo, quienes podrán manipular el envase más cómodamente y dispensar su vaso de leche o de chicha de manera más segura”, comenta la Ing. Amaya.

Explica que el empaque UHT juega un papel crucial, que va más allá de la simple presentación, ya que el tratamiento de ultra pasteurización que es aplicado para ellos, permite que la vida útil del producto sea más larga. “Esta es la principal diferencia con los productos pasteurizados, los cuales son de consumo rápido porque tienden a deteriorarse fácilmente”.

Los empaques UHT se fabrican con siete capas de diferentes materiales, que permiten la conservación, por mucho más tiempo, de la calidad nutricional y sensorial de los productos contenidos en ellos, al ser empaques completamente estériles”, destaca la gerente de Calidad de Grupo San Simón.

Por otra parte, indica que el empaque UHT crea barreras contra la luz y el oxígeno, por lo que el producto mantiene idénticas sus condiciones, tal y como al momento de ser envasado. “Por eso cuando el consumidor abre un empaque San Simón UHT, percibe el sabor fresco de la leche, tal vez un poco más dulce que la leche pasteurizada, producto del tratamiento térmico que se aplica. Es 100% leche de vaca, sin conservantes agregados”, enfatiza la especialista en calidad alimentaria.

Fácil de consumir en todo momento

El envase UHT es fácil de transportar y almacenar, y con tapa es ideal para su consumo en cualquier momento y lugar. Por esta razón, a partir de ahora todos los productos del portafolio UHT de San Simón, (leche completa, leche descremada, leche semidescremada deslactosada y chicha líquida), contarán con esta práctica tapa. “Para esto, hemos invertido en tecnología que nos permite adicionar la tapadora y seguir garantizando todos los procesos de esterilidad y calidad microbiológica”, afirma la Ing. Amaya.

Frescura y calidad extendida en cada envase

Otra de las bondades de los empaques UHT, es que no requieren una cadena de frío previo a su consumo, pudiendo mantenerse cerrados alrededor de seis meses a temperatura ambiente (no más de 30º C) y lejos de los rayos directos del sol. “Una vez abierto, el producto UHT debe ser refrigerado y sugerimos consumirlo en las siguientes 48 horas luego de su apertura”, señala la gerente de Calidad de Grupo San Simón.

Además de la línea UHT, Grupo San Simón produce leche en polvo completa, de 900, 400 y 125 gramos; leche semidescremada de 400 y 125 gramos; la bebida láctea Montaña Fresca; la mezcla alimenticia Lactovigor; la bebida achocolatada Choco Rico, y la mezcla en polvo con leche para preparar chicha de arroz.

Para más información, @gruposansimon @somossansimon en Instagram

Grupo San Simón: Consintiendo al País que adoramos.

