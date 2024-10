OPINIÓN La experiencia religiosa de Andreita Milk #9Oct

- Publicidad -

Lo que alimentas dentro de ti es lo que crece.

Johann Wolfgang von Goethe

Andreita genuflexa y los chicos haciendo cola.- Y precisamente se trata de una experiencia religiosa al estilo del catalogado tema blasfemo de Enrique Iglesias, porque si Andreita permaneció arrodillada no era para rezar, sino que al más sórdido guión de películas para adultos, los muchachos hacen cola en espera de su turno para que ella haga lo propio. Se identifican claramente los ambientes y se tiene certeza de la locación cual película censurada. Y lo triste entre la diversidad de escenarios lamentables de ésta horrorosa verdad, es que la institución cada vez se raya más porque las autoridades no hacen caso de las alertas tempranas sobre la conducta de tal o cual funcionario, ni le hacen caso a los consejos de gente que solo quiere lo mejor para ese organismo. Al contrario, toman medidas cuando ya es demasiado tarde o el ruido es mayúsculo. Son tantos los escándalos protagonizados por distintos “personajillos”, ahí dentro de la institución que sería preferible que la transformaran o la rebautizaran, porque causa mucha vergüenza la recluta funcionarial. Ya en otra epístola había advertido sobre el trastorno narcisista de la personalidad de Andreita, como también de su trastorno psicopático de la personalidad; por cuyas características ella es promiscua sexual, sin importarle que se trate de masculinos o de femeninas.

El corazón partío.- Como nota jocosa de la tumultuosa, depravada y alegre fornicación de Andreita con los usuarios dentro de la institución; ha sido que estos acontecimientos le partieron el corazón a Fujimori, quien hubiera preferido ser él quien montara a esa yegua, pues la considera “una hembra”, por cuyos saludos y sus ¿Hola, cómo está?, se elevaba por los aires abrazándose a sí mismo en satisfacción y letargo como lo hacía en la caricatura Gangoso el perro come galletas de Tiro Loco McGraw.

Alto riesgo de infestación.- Los admiradores sanos por el fenotipo de Andreita, al tratarse de una mujer bella y bien plantada, se desilusionaron, pues caras vemos malas costumbres no sabemos; porque aspiraban tener alguna posibilidad furtiva en esas artes amatorias con ella; pero ante tanta desvergüenza e impostura, debido a que resultó ser de cara seria pero con culo rochelero – o boca rochelera – , al constatar que no es un truco de inteligencia artificial lo que perciben en los videos que se viralizaron en las redes sociales, pues es evidente que se trata de una práctica promiscua y que ella envuelve un alto riesgo de infectar a cualquiera con VIH Sida u otras enfermedades de transmisión sexual ETS. Comidilla o no, la cuestión es que uno de los últimos resquicios funcionariales de los monos voladores jalabolas y esclavos espías Stephen Candie del amo Julio y de su complemento narcisista Elizabeth; ya no está en la institución – porque Andreita ha sido extirpada como en su momento lo fue su cómplice la Piraña –. Pero aún falta gente por expulsar como es el caso del Pastor Satánico Harry Larvado – la bola del gas -, el macho vernáculo la recolectora de las extorsiones la Oficial Borromea Lesbia Carlota y Pierina de Bayer la carcelera, que por desgracia está corruptamente apadrinada. Mientras otros, queriendo obtener de Andreita favores sexuales, la respaldan en su afán de desmentir los hechos tan evidentes, aduciendo que se trata de videos – en plural – creados con inteligencia artificial, cuando a la experticia resultaron auténticos.

La habitualidad del fetichismo en la institución o una extracción masiva y cotidiana.- Nadie había pillado que Andreita se manejaba dentro de la institución y se mantenía atornillada en el cargo a causa de sus destrezas con la trompeta o mejor dicho, por sus prácticas en contra de la moral y de las buenas costumbres. La apodaban “la felatio” y ninguno había caído en cuenta que por su genuflexión haciendo alarde de esas habilidades bucales, a Andreita no la destituían. Aunque era sabido adicionalmente que si se mantenía «pegada chupando» en el cargo, era también por ser una de las operadoras de la corrupción. Pero la viralización de la felatio la destruyó, cuándo la noticia llegó a oídos del Jefe mayor, quien abrió una investigación y le puso fin a la chupadera, no por convicción, más bien porque los videos se propagaron en todas las sedes y eso no conviene a la imagen ni a la “dignidad corporativa”. Las alarmas desde hacía rato se mantenían encendidas dado a que la gente decente e institucional, no lograba asimilar la circunstancia por la cual Andreita a pesar de todas las denuncias de su evidente corrupción, no obstante andaba campante y permanecía inamovible, con una estabilidad inmoral que desafiaba toda norma ética; luego que traicionó a quien le consiguió el empleo y la reclutó para trabajar en la institución, a su benefactor Ananás e hizo curruña con Elizabeth y después con Droga Cola y Nicotina – que ésta vez no la apoyó, porque no quiso enterrarse con ella -. Aunque a Andreita la conocían como “la chupa medias o la jalabolas”, no se trataba precisamente de calcetines lo que chupaba, aunque sí de bolas las que jalaba. Pero lo que nadie decoroso podría imaginarse eran las orgías en la oficina de la dirección con Julio y con Roxana. La gente de mente limpia, no pillaba que ésta dependencia fue convertida en un motel en tiempos del psicópata narcisista Julio Séptimo Vásquez Masquer, que hasta una sala sanitaria le instaló. El sofá mullido y las butacas ultra soft no dejaban lugar a dudas de que dentro de su perímetro, la dirección es la mayor celestina “a puertas cerradas”, de segmentos perversos de la inmoralidad que allí en la institución se fragua, incluso con las usuarias y hasta con los usuarios. En casos recientes, cobra vigencia el de Roxana en el baile del perrito con el poderoso campeón.

El exhibicionismo es una forma de parafilia.- Y al causar escándalo público es lesivo a la moral y a la decencia institucional. Andreita se dejó llevar por el desenfreno en los distintos ambientes, teniendo intimidad explícita con usuarios y con funcionarios, con un despiste que nadie logra entender más allá de una parafilia y es la circunstancia por la cual estúpidamente se dejó grabar o permitió que le hicieran videos; sabiendo que quien con niños se acuesta amanece cagado. Aunque la vida privada es la vida privada, cuando por «apodysofilia» Andreita se atreve o comete la osadía de hacerles felatio a los usuarios en los distintos ambientes con desenfreno y “vuelta una loquita” y peor atrevimiento hacerlo en la oficina que tiene asignada dentro del recinto de la institución; subsecuentemente ya su vida privada o sus asuntos privados dejan de ser secretos o reservados por haber cometido la tontada propia de exponer al público sus partes pudendas o sus actos íntimos, para que también su “vampirismo lácteo” pase a ser evaluado y sancionado con rigor y el asunto o la práctica de la felatio a titiri mundachi al sentir placer ante el riesgo de ser observada, más que un fetichismo es una aberración por tratarse de fantasías e impulsos o conductas sexuales que son incontrolables. Visiblemente mareada por un placer insano, Andreita se expuso y se dejó grabar. Hubiera sido mejor haber tenido noticias que fueron otros los delitos por los cuales la destituyeron, porque con este delito moral no la encarcelan, cuando mayores fueron las riquezas mal habidas y la pequeña fortuna que amasó ahí en esos cargos que desempeñó, además de la extorsión, el chantaje, las coimas y la venta ilícita de títulos valores estafa. Pero démosle tiempo al tiempo y que el largo brazo de la ley haga lo suyo, así como el tiempo hace caer las máscaras. Y sintiendo que se ha hecho justicia, Ananás canta ¡lero lero, candelero!

Campaña ONUSIDA.- Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita al sistema inmunitario. A medida que el sistema inmunitario se debilita, la persona está en riesgo de contraer infecciones y cánceres que pueden ser mortales. Cuando esto sucede, la enfermedad se llama sida. En la campaña de otrora para colocar un ejemplo y exhortar a la mconcienciación, la ONU tomó de modelo a una chica a quien identificó como María, pero igual pudo llamarse Andreita. Sustituyamos el nombre de María por Andreita. A Andreita le gusta controlar la rumba, entonces preocúpate y evita el sida, tú tienes el control, ponte el condón. Es el inicio del alerta de la ONU en una campaña que persigue que abramos los ojos para evitar morir por la irresponsabilidad de quienes sin el menor cuidado ponen en riesgo la salud propia y la de otros. De tantas lecturas que pueden dársele a esta campaña, una de ellas es ver a Andreita como una joven que le encanta el trasnocho, la rumba y peor aún, es promiscua en sus relaciones sexuales, le fascinan los encuentros fortuitos y no tiene miramientos para no cuidarse a sí misma, menos para cuidar a los demás. Como el VIH es un flagelo que consigue permanecer oculto y personas aparentemente sanas pueden ser portadoras del mortal virus, el alerta de la ONU debe ser tomado con suma seriedad, con la alarma que el caso amerita, ya que si bien el sida no respeta a nadie, seguramente Andreita tampoco lo haga y la buena fe sea sorprendida por astutas histriónicas. Al acceder a la página web de la campaña Onusida, advertimos como por la irresponsabilidad y la falta de conciencia, han aumentado considerablemente los casos de VIH-Sida. Y es que no nos debe bastar la palabra de quien nos jura estar sana o sano y ni siquiera una prueba aislada en el tiempo que nada arroja sobre el último encuentro sexual de Andreita o su reciente pareja, pues es como la ruleta rusa ya que desconoces la psicología de quien con cotidiana facilidad es capaz de aceptar o promover un encuentro sexual o el fetichismo de la felación a la primera invitación o en fin que no se hace mucho de rogar. Otra lectura que se puede hacer para estar avizores sobre el peligro con Andreita, es su desarraigo moral o su proclive comportamiento a cambiar de compañero (a) sexual, pues constituye un aviso de alerta confeccionado en refulgentes luces de neón que si no ves es porque no quieres. Son tantas las señales que nos alertan sobre el riesgo de adelantar relaciones sexuales, confiando solo en las apariencias de una persona, como su aspecto físico o su engañoso perfil psicológico, que somos tan culpables como Andreita si hacemos caso omiso de ellas. Este es el afán de la campaña Onusida, que seamos sensatos y tengamos sentido común, que es el menos común de todos los sentidos. A veces las manzanas bonitas, las que en el exterior mejor lucen, están alteradas por dentro y tienen un gusanito que está haciendo estragos. El gran peligro radica en que, según la Organización Mundial de la Salud, siempre está abierta una ventana serosa, por lo que a veces las pruebas o los exámenes de VIH resultan negativos y se trata de falsos negativos, pues a la larga y en el transcurso de los años el sida se manifiesta, cortando con la vida de quienes por confiados, por crédulos, se dejaron embaucar en una rumba de la que nunca debieron aceptar la invitación. Desde luego, la ONU ha tomado el nombre de mujer más común en América Latina, como es el caso de María, y que aquí ex profeso lo he cambiado por el de Andreita; pero no podemos desentendernos que también existe Mario que es la otra cara de la misma moneda y que por un Mario cualquiera Andreita también puede ser contaminada. No te arriesgues, preserva tu vida.

Siéntate a la puerta de tu casa y verás pasar el cadáver de tu enemigo.

Proverbio Chino

Dr. Crisanto Gregorio León

[email protected]

