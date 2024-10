Metadatos y páginas de restaurantes: ¿qué ha dicho el oficialismo sobre «actas falsas»? #11Oct

- Publicidad -

Tras más de 70 días de realizadas las elecciones presidenciales en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral (CNE), ente rector del proceso en el país, aún no ha publicado los resultados desagregados por mesas y centros electorales. Por su parte, la oposición venezolana agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática creó la página resultadosconvzla.com. Allí, se alojan digitalizadas 83,5% de las actas electorales del 28J, que el Gobierno venezolano ha tildado de «falsas y fraudulentas».

Según estos documentos, Edmundo González Urrutia habría obtenido la victoria con 67% de los votos, mientras que el mandatario Nicolás Maduro recibió 30% de los votos, a diferencia del resultado emitido por el CNE que daba la victoria a Maduro con casi 52% de los sufragios.

Distintos miembros, voceros y aliados al oficialismo señalaron encontrar inconsistencias en las actas publicadas por la Plataforma Unitaria, lo que, según ellos, demostraría su falsedad. Aquí te mostramos lo que han dicho y cómo se han desmontado sus argumentos.

José Brito mostró actas manipuladas

El pasado 6 de agosto, el excandidato José Brito, quien fue candidato por el partido PJ intervenido por el TSJ y Primero Venezuela, aseguró en entrevista a Primera Página de Globovisión, que las actas publicadas por la oposición eran falsas.

Sostuvo que una de las actas que recibió de sus testigos, correspondiente al centro de votación Grupo Escolar Repúblic de Chile en el estado Anzoátegui, no coincidía con la versión de resultadosconvzla.com. En el acta entregada por su testigo habría recibido dos votos por el partido Primero Venezuela y un voto por Venezuela Unida, mientras que el acta publicada por la Plataforma Unitaria mostraba un voto por Venezuela Unida y otro por Unidad Visión Venezuela.

«La votación que le otorgan a Edmundo González y a Maduro no es la misma que me da mi testigo a la que aparece en esa página y es la misma mesa. Son dos actas distintas con las mismas firmas, pero varía el resultado», insistió.

No obstante, estas declaraciones se tratan de una manipulación de los datos por parte del también diputado en la que se mezclan los resultados de dos actas electorales distintas del centro de votación Grupo Escolar República de Chile.

El portal de verificación EsPaja explicó que cada acta tiene un código único e irrepetible (HASH). El acta de Brito tiene el código 020302013.04.1.0001, lo que muestra que estos resultados corresponden a la mesa 4 (indicado por los dos números que sigues después del primer punto), en la que el excandidato obtuvo tres votos.

Sin embargo, el código QR del documento que mostró dirige al código 020302013.06.1.0001, es decir, a la mesa 6, en donde obtuvo dos votos.

Por ende, EsPaja indica que la papeleta electoral mostrada por el diputado es el resultado de un montaje que toma la información relativa a la mesa 4 con el código QR y las firmas de la mesa 6 en una misma hoja. El acta de la oposición mostrada por Brito, por su parte, contiene los resultados completos de la mesa 6 tal como aparecen en la página web.

Ausencia de metadatos no demuestra falsedad de actas

El 10 de agosto, el ministro de Comunicación e Información y presidente del canal de televisión estatal Venezolana de Televisión (VTV), Freddy Ñáñez, aseguró en su cuenta de TikTok que, según la evaluación de un grupo de informáticos sobre las actas electorales publicadas por la oposición, 83% de los 9.472 documentos habían sido alterados con softwares de edición.

Afirmó que las imágenes de documentos escaneados no tienen metadatos que son «la huella digital de esa imagen». Además, argumentó que «si tú chequeas cada una de las imágenes que están allí y los metadatos no aparecen o están borrados, es porque esa imagen ha sido pasada por un software de edición». Dijo que 83% de las imágenes estudiadas no contenían metadatos, lo que indica que «esas imágenes no son copia fiel del original».

El licenciado en computación Luigino Bracci Roa compartió el 15 de agosto una explicación en sus redes sociales sobre los metadatos de las imágenes. Allí, indicó que «los metadatos que pueda tener una imagen no indican de una forma inequívoca si la imagen ha sido modificada o no».

Los metadatos que pueda tener una imagen no indican de una forma inequivoca si la imagen ha sido modificada o no. De hecho, los metadatos se pueden editar muy fácilmente, y hay programas de edición y de escaneo que te permiten decidir si le pones metadatos a la imagen o no. Y… — Luigino Bracci Roa (@lubrio) August 15, 2024

El portal de verificación de noticias Cazadores de Fake News también rechazó las acusaciones sobre la falta de metadatos. «Las actas digitalizadas son simplemente copias electrónicas de documentos físicos, y los metadatos asociados a estas imágenes no reflejan información sobre el contenido original de las actas», detallaron en su publicación.

Enfatizaron también que los metadatos «se generan durante el proceso de escaneo, registrando detalles como la fecha y hora en que el archivo fue creado» y que pueden variar dependiendo del momento en que cada testigo haya hecho la digitalización del acta.

Los metadatos, por tanto, cambian cuando el escaneo se hace desde distintos dispositivos. Además, cuando los archivos de imágenes se comparten por plataformas como Whatsapp o redes sociales los metadatos automáticamente son borrados por esas plataformas, como explicó el informático Giuseppe Gangi, creador del portal macedoniadelnorte.com, a TalCual.

Ni a restaurantes ni páginas vacías



El 25 de agosto, el embajador Samuel Moncada, representante de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aseveró que los códigos QR de las actas digitalizadas por el proyecto AltaVista VPT redirigían a páginas web irrelevantes o a sitios vacíos. AltaVista PVT es una iniciativa impulsada por la Universidad de Michigan sin relación con la oposición venezolana.

Tarek Wililam Saab, fiscal de la República, dijo también en una entrevista con Fernando del Rincón que la página resultadosconvzla.com «da totalmente unos resultados apócrifos, falsos, que usurpan el Poder Electoral venezolano allí (…) Allí aparecen, por ejemplo, actas de gente que no votó. Actas de gente que aparece fallecida votando, actas de personas que votaron por un candidato y aparece por otro. Pero lo más insólito es que mucha gente se metió en el QR y aparecía era unos muñequitos o una dirección de un restaurante», insistió Saab.

Frente a esto, Cazadores de Fake News indicó que «las actas publicadas no revelan que personas fallecidas o en el exterior votaron, sino los resultados de las mesas donde aparecen inscritos según el Registro Electoral vigente del CNE».

Respecto a las acusaciones de Moncada, explican también que «esta afirmación es engañosa y corresponde a una interpretación errada de los resultados».

«Al escanear el código QR de un acta, se obtiene una secuencia de números que debe coincidir con un índice de datos finito, relacionados con los datos impresos en el acta. Los números no tienen que ver con ninguna dirección de una página web externa, por lo que usar esta secuencia numérica en un buscador como Google llevará a resultados o interpretaciones erróneas», sostuvo el portal.

El analista político César Báez destacó a través de su cuenta de Instagram cómo se debe leer el código numérico que arroja el acta al escanear el código QR. Los números en orden revelan la identificación asignada al estado, el centro, la mesa de votación y los resultados de cada candidato por partido.

Actas de votación por Maduro validan las publicadas por la oposición

En la red social X, distintos usuarios publicaron el comprobante emitido por las máquinas de votación para demostrar que habían votado por Nicolás Maduro. Esto constituye un delito electoral de acuerdo a la Ley de Procesos Electorales. No obstante, también se han utilizado para demostrar la veracidad de las actas en poder de la oposición.

Presente con mi voto…

Que viva la revolución carajo…. pic.twitter.com/KirulIFKmL — Juan Romero Arenas 🐬 (@juanchoica) September 28, 2024

El programador Giuseppe Gangi, creador de la página web macedoniadelnorte.com en la que se almacenan de manera independiente las actas electorales recopiladas por los testigos electorales, explicó que estos comprobantes tienen el código HASH, que permite identificar la máquina en la cual se emitió ese voto.

«Encontramos las actas de las mismas mesas y verificamos que los códigos HASH coinciden completamente», dijo el programador en un video en redes sociales.

«Esto representa una prueba más de que las actas son completamente reales porque coinciden completamente los códigos de verificación del voto emitido y también de las actas que tenemos», aseveró.

Recientemente, la página macedoniadelnorte.com alcanzó videos de mil mesas electorales, correspondientes a 23 estados, 107 municipios y 166 parroquias, que respaldan los resultados de las actas electorales recogidas por los testigos de oposición.

El 2 de octubre, el Centro Carter, observador internacional de las elecciones, presentó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) las «actas originales» que dan como ganador a Edmundo González Urrutia. El Gobierno venezolano continúa calificándolas de falsas y fraudulentas y continúa sin mostrar las que, según ellos, serían las reales.

