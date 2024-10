José Guerra: Diferencial entre dólar BCV/dólar paralelo es por falta de confianza en el bolívar y por un modelo económico fracasado #14Oct

- Publicidad -

El Banco Central de Venezuela no tiene reservas suficientes para calmar la demanda de dólares, asegura el economista y fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, quien explica que la brecha entre el dólar paralelo y el dólar del BCV, se produce por la desconfianza que hay en el bolívar.

Considera que el problema de fondo radica en la desconfianza en el bolívar y en un modelo económico fracasado que no tiene posibilidades de restaurar la confianza en la moneda nacional.

“El bolívar se ha venido depreciando y devaluando significativamente, porque los venezolanos no tienen confianza en la moneda, la moneda moderna es confianza prácticamente. Hoy 14 de octubre, la brecha entre el dólar paralelo y el dólar del BCV en casi 25%», dijo Guerra.

Dijo que los venezolanos repudian la moneda nacional, por la historia de devaluación en 2014 y con una fuerte devaluación y una hiperinflación que pulverizó los bolívares, “los venezolanos han sido confiscados en su patrimonio”, de allí la desconfianza.

“Por otra parte del Banco Central no tiene las reservas suficientes para calmar la demanda de dólares o para satisfacer la demanda de dólares, de manera tal que bolívar que llegue al mercado, bolívar que sale en forma de dólares. No nos confundamos, pensando que una intervención masiva del Banco Central, que no tiene dólares para ello, va a resolver el problema».

El problema de fondo radica en la desconfianza y un modelo económico fracasado, que no tiene posibilidades de restaurar la confianza en la moneda nacional y de allí la devaluación permanente, periodo de estabilidad y vuelve la devaluación permanentemente.

