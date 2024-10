Pablo Zambrano denunció trabas en la planificación económica que afectan el salario de los trabajadores #14Oct

- Publicidad -

El Ministro del Poder Popular para la Planificación, Ricardo Menéndez, es uno de los principales responsables del estancamiento en el salario de los trabajadores venezolanos. En su opinión, las políticas presupuestarias dirigidas por Menéndez no reflejan la realidad económica que enfrentan los empleados y técnicos del país, quienes continúan siendo perjudicados por salarios bajos y bonificaciones insuficientes, señaló este lunes el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (FETRASALUD), Pablo Zambrano.

Zambrano acusó a Menéndez de manejar cifras que no corresponden a la verdadera situación de los trabajadores: «Sus cálculos no son para mejorar, sino para desmejorarnos. No nos permiten avanzar hacia un salario que cubra nuestras necesidades básicas», destacando el profundo descontento que existe entre los trabajadores hacia la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), que depende directamente de Menéndez, debido a la incapacidad de esta institución para ajustar los salarios de manera justa y acorde con la inflación y las necesidades del pueblo trabajador.

Una crisis salarial sin fin

Zambrano recordó que una enfermera recibe actualmente un aguinaldo de tan solo 15,66 dólares, mientras que un obrero aseador debe conformarse con 9,44 dólares. Estas cifras, según Zambrano, son «indignantes» y hacen imposible cubrir los gastos básicos, especialmente de cara a la temporada navideña.

«Llevamos tres o cuatro años sin recibir la bonificación de fin de año que corresponde, lo que demuestra el abandono hacia los trabajadores por parte del gobierno», aseveró.

Inconstitucionalidad del salario actual

El dirigente sindical también hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro, cuestionando la legalidad del actual salario mínimo en Venezuela, el cual ha permanecido congelado en tres dólares durante más de dos años, citando el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que todo trabajador tiene derecho a un salario digno. «¿Por qué nos han dejado fuera de la Constitución? ¿Por qué el gobierno y los empresarios ignoran lo que estipula nuestra Ley del Trabajo?«.

Un sistema económico que condena al trabajador

Para Zambrano, el modelo económico actual es el que condena a los trabajadores al «sacrificio y la crisis«, a pesar de las declaraciones oficiales que señalan un supuesto crecimiento económico en el país. «Se habla de que el producto interno bruto creció, pero los únicos que no crecen somos los trabajadores. Nos tienen estancados en un salario mínimo miserable«, subrayando además la necesidad de una solución inmediata tanto al salario como al cumplimiento de la contratación colectiva.

Crítica a las negociaciones con sectores sindicales

El secretario ejecutivo de FETRASALUD también criticó las reuniones que sostiene el gobierno con dirigentes sindicales que, según él, «son afines al oficialismo», asegurando que estas reuniones no reflejan la realidad que viven los trabajadores. «Es como si se reunieran consigo mismos», lamentó, pidiendo una mesa de negociación amplia que incluya a voces críticas y que se enfoque en la multiplicación de las cláusulas económicas del contrato colectivo, así como en garantizar prestaciones sociales justas.

Zambrano exigió tanto al gobierno como al sector privado que cumplan con su responsabilidad de pagar salarios dignos y adecuados. «La gente va a trabajar para recibir un salario digno, no uno que sea indigno«.

