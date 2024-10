Adán Celis Michelena: Se debe modificar el marco jurídico-económico para que empresarios aumenten exportaciones #15Oct

- Publicidad -

Conmemorar los 80 años de Fedecámaras, institución que se ha mantenido en pie, a pesar de los muchos ataques recibidos, es el principal objetivo de la Asamblea Anual del organismo, que se realiza de nuevo, después de 50 años en esta región fronteriza, donde estarán participando empresarios colombiano para hablar de integración, advierte el líder de la organización gremial, Adán Celis Michelena.

Fedecámaras es una institución referente en el país, es junto a la Iglesia Católica uno de los gremios que goza del mayor respeto de la sociedad venezolana, porque el trabajo que realizan lo hacen de corazón.

- Publicidad -

“Nosotros los empresarios del país tenemos una gran responsabilidad, primero con nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, nuestros clientes, hacia nuestros proveedores, las regiones y la sociedad donde estamos , así que vamos a San Cristóbal, hacía 50 años que no se realizaba en esta región y está muy importante por ser frontera, así que vamos a hablar de la zonalidad, integración, desarrollo y que mejor para hablar de integración que desde San Cristóbal, donde estos dos países hermanos confluyen en esta frontera caliente de su gente, de su personal, así que vamos a estar allí, esperamos tener muy buena participación, unos 400 delegados, tendremos nuestros encuentros, entre las cámaras y después un gran público va a asistir a cada una las conferencias que se van a dar a lo largo del día, al final vamos emitir un documento importante para el país, un documento que va a expresar la opinión de todos los empresarios, que siempre va a terminar con esperanza, con futuro hacia Venezuela, nosotros vamos a apostar siempre al país, sean cuales sean las condiciones, porque más allá de lo que sean las debate político en el país, nosotros tenemos una responsabilidad, no somos solos los empresarios, debajo de cada empresa hay gente, eso no se les puede olvidar a aquellos que tienen un discurso de crítica, que cuando se cierra una empresa, hay un señor que perdió un capital, perdió un sueño, pero debajo de cada empres hay gente que tienen familias, que dependen de las empresas, y la responsabilidad que debemos tener nosotros, es que esa empresas sigan adelante, sigan creciendo y sigan dándole oportunidades a los venezolanos”.

Admite que San Cristóbal fue muy bien elegido por todos los asambleístas del año pasado que fue en Maracaibo, donde decidieron llevar la Asamblea de Fedecámaras a la frontera del país, ya que importante ver la trascendencia del comercio con el país, con Colombia, señalando que lamentablemente la balanza comercial en estos momentos es favorable a Colombia, se está hablando de una relación 90/10 , recordando que antes era al revés, se exportaba más de lo que se importaba.

“Pero el trabajo es tratar de recuperar eso e influir en las políticas públicas para que el gobierno y los actores políticas e institucionales del país. Entiendan la necesidad que tenemos de hacer cambios en el marco jurídico-económico para que nuestros empresarios puedan empezar a tener posibilidades para lograr exportar, las exportaciones son el futuro del país”, dijo Celis Michelena.

Advierte que el país cambió, antes éramos una Venezuela rentista, únicamente nos veíamos hacia adentro, ahora tenemos que ver una Venezuela productiva, donde tenemos que vernos hacia afuera, hay que exportar y el gobierno y demás instituciones del país tienen que ir empujando en este sentido, hay una Ley de Exportaciones, pero más allá, hay que hacer muchas otras cosas para que los empresarios sean más productivos y tengan mejor capacidad de ser más competitivos hacia el exterior, en Fedecámaras Radio..

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí