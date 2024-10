Borges: Nuestra lucha es por hacer valer la verdad del 28 de julio #16Oct

- Publicidad -

Julio Borges, dirigente político, afirmó que la oposición venezolana trabaja para «hacer valer la verdad», en referencia a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

«Nuestra lucha ahora más que nunca es por hacer valer la verdad del 28 de julio e impedir que Maduro secuestre la oposición en Venezuela», puntualizó mediante su cuenta en X, antes Twitter.

La afirmación la realizó luego de que el diputado de la Asamblea Nacional electa en 2020, José Brito, anunciara la expulsión de Borges, María Beatriz Martínez, Juan Pablo Guanipa y Juan Carlos Caldera, del partido Primero Justicia.

Ante esto, Borges respondió: «No puedes expulsar a nadie de Primero Justicia porque tu no eres miembro del partido. Tú no eres reconocido por su militancia, simplemente eres un alacrán que instrumentalizan para robarse PJ, pero no podrán».

Es importante recordar que en el contexto electoral venezolano, la Red 600K, la iniciativa creada por la oposición para la defensa del voto, presentó el martes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el Informe Técnico Final de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Gustavo Silva, miembro del equipo electoral de Comando Con Vzla, presentó ante la OEA los resultados publicados en la página web “resultados con Venezuela” y explicó el proceso de verificación de las actas de escrutinio.

«Es un honor y una enorme responsabilidad compartir estas palabras en nombre del equipo técnico del Comando Con Venezuela, de la Plataforma Unitaria Democrática, y, sobre todo, de la gente. De esos millones de ciudadanos que organizadamente, el pasado 28 de julio, ejercimos y defendimos el voto en cada mesa de votación de Venezuela. Gracias a esa enorme estructura cívica, hoy podemos demostrar la victoria de Edmundo González Urrutia», expresó Silva.

