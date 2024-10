Borrell: La UE tiene que estar dispuesta a utilizar todas las medidas para apoyar al pueblo de Venezuela #17Oct

- Publicidad -

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo este jueves que el bloque tiene que estar dispuesta a usar todas las «medidas necesarias» para «apoyar al pueblo de Venezuela».

«La Unión Europea tiene que estar dispuesta a utilizar todas nuestras herramientas, toda nuestra capacidad diplomática, todas las medidas para apoyar al pueblo de Venezuela en su lucha democrática», dijo Borrell a su llegada a la cumbre de líderes europeos que se celebra en Bruselas.

La situación política de Venezuela es uno de los temas que debatirán los jefes de Estado y de Gobierno, a petición de España.

«El Consejo discutirá sobre esto, pero tengan la seguridad de que tomaremos todas las medidas necesarias. Estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para apoyar la democracia en Venezuela», recalcó Borrell a la prensa.

El jefe de la diplomacia europea subrayó: «Si no hay verificación de los resultados electorales, no hay reconocimiento. Maduro no será reconocido como presidente electo democráticamente si no hay verificación de los resultados, y por el momento no la hay».

«En Venezuela, la represión continúa. Los líderes de la oposición tuvieron que exiliarse o esconderse. Y 2.000 personas han estado en prisión. El acoso contra la oposición continúa», agregó.

