Venezolanos en el exterior protestan para exigir la liberación de los menores detenidos en el país #20Oct

Cientos de venezolanos en el exterior salieron a las calles en su país de residencia para protestar este domingo, 20 de octubre, y exigir la liberación de los menores detenidos en Venezuela.

“¿Querer un futuro mejor es un delito? Hoy, Maduro mantiene secuestrado a 70 niños injustamente. No querer abandonar mi país no es delito. Alzamos la voz y decimos: ¡Son niños, no son criminales!”, expresó el Comando por Venezuela en un hilo en la red social X.

«Las protestas serán simbólicas para dar a conocer que hay niños, niñas y adolescentes, entre 9 y 14 años, que hoy están encarcelados», habían resaltado en la convocatoria.

España

«Los derechos de nuestros niños no son negociables, exigimos que liberen a los 70 menores detenidos y se respete la ley orgánica de niños, niñas y adolescentes», indicaron los venezolanos en España.

Suecia

«Cada vida cuenta y cada niño secuestrado por la tiranía es valioso. Nuestros niños son el futuro de la Venezuela luminosa que vamos a construir unidos», indicaron.

Bélgica

«¡Libertad para cada uno de ellos! Son niños, no terroristas. Solo exigen educación de calidad y poder formar su futuro en su país».

Australia

«Desde Australia y Nueva Zelanda, en representación de cada niño que ha sido víctima de esta tiranía, juramos que no nos hemos rendido y que seguimos luchando por la libertad del futuro del país», sentenciaron.

Miami

«¡Maduro nos quiere arrebatar el futuro del país! En Venezuela hay 70 niños secuestrados por el régimen ¡SON INOCENTES!».

Venezolanos en otros países como Israel, Países Bajos, Aruba e Italia se sumaron a esta protesta mundial convocada por el Comando con Venezuela. El lunes también se realizará un acto oficial de entrega de una carta a Unicef, en la que denunciarán ese mismo hecho.

