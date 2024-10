PulsoEmpresarial Ya llegó a Venezuela el máximo sabor de Pepsi Zero

- Publicidad -

Llegó la hora de los que se atreven a más, de los que siempre dicen que sí y de los que viven la vida al máximo sabor. Se sumó un nuevo jugador al equipo, la nueva Pepsi Zero.

Pepsi Zero se suma al portafolio de la marca como una opción diferenciadora que tiene el objetivo de satisfacer la demanda de los consumidores que buscan bebidas carbonatadas sin azúcar con un sabor más intenso y único, que se adapta a los diferentes gustos y estilos de vida.

La marca apuesta por dinamizar el mercado e innovar, no solo en el perfil de sabor sino también en su imagen. La nueva Pepsi Zero está disponible en las principales ciudades del país en las presentaciones PET de 1 litro y lata de 355 ml.

Este lanzamiento viene acompañado de una estrategia que invita a los consumidores a vivir nuevas experiencias con activaciones de calle en todo el país en puntos populares, centros comerciales, universidades, puntos de venta para invitar a los venezolanos a probar el máximo sabor de Pepsi Zero y promociones con aliados.

Además, la marca llega con un comercial de televisión que estará al aire en los principales canales de televisión abierta, así como en las cadenas de cine a escala nacional.

¡Prepárate que viene lo bueno! Sigue a @pepsiven y atrévete a vacilar el máximo sabor de la nueva Pepsi Zero, zero azúcar, zero excusas, zero lo de siempre.

