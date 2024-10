Delsa Solórzano tras cumplirse un año de las Primarias: Ese día comenzó un nuevo camino #22Oct

- Publicidad -

La dirigente de Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, recordó este martes el esfuerzo y la lucha que dio la oposición para organizar la primaria, luego de cumplirse un año de este evento electoral.

En su cuenta en X, la exdiputada comentó que, con este mecanismo, se alcanzó la unidad necesaria para enfrentar y derrotar en las urnas al chavismo. “Como siempre me han escuchado decir, estoy convencida de que sin unidad no habrá libertad. Y, lo logramos, superamos todos los obstáculos, muchos hicieron de todo para evitar la primaria, suspenderla, sabotearla, pero no alcanzaron su objetivo”.

Indicó que ese día Venezuela emprendió un nuevo camino que lo llevó a tener un candidato unitario ante la “inconstitucional inhabilitación de María Corina Machado”.

Hoy, #22Oct se cumple un año de un hecho histórico en nuestro país: la elección primaria.

Debo decir que llegar ahí costó mucho. Mi partido @EnCiudadanoVzla fue promotor de esa iniciativa que costó meses de debate, hasta que finalmente se acordó su realización y se organizó todo… pic.twitter.com/txyge5BVw3 — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) October 22, 2024

Por su parte, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, también se refirió a las primarias al cumplirse un año de lo que supuso el 22 de octubre de 2023, al agradecer a los venezolanos por hacer posible lo que muchos consideraban inalcanzable: la participación masiva en un proceso electoral que simboliza una nueva esperanza para la democracia en el país.

“Hoy se cumple un año de un acontecimiento cívico que marcó un antes y un después en nuestra lucha por la libertad y la democracia en Venezuela”, expresa Machado, quien desde la clandestinidad lidera los esfuerzos opositores. En esas primarias, recibió casi 2,3 millones de votos, legitimándose como candidata de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

