VIDEO | Maduro promete luchar contra corruptos y traidores «caiga quien caiga» #22Oct

El líder del chavismo venezolano, Nicolás Maduro, aseguró durante una transmisión en su programa Con Maduro+ que su gobierno dará la batalla contra el burocratismo, la indolencia y la traición, destacando que no permitirá que avancen las conspiraciones y el fascismo en Venezuela.

“Todos los días ellos están conspirando para ver por dónde creen una fisura, para activar los ataques eléctricos. Le digo a los fascistas, a la sayona, con su guerrita, no han podido y no podrán y aquí prevalecerá la unión. La traición anda pululando, el burocratismo deriva siempre en indolencia, gente que le voltea la cara al pueblo. Estamos en una batalla incansable contra el burocratismo, la indolencia y la traición. No daré descanso en mi lucha contra los corruptos y traidores, caiga quien caiga”.

🚨 ÚLTIMA HORA: Tras arrestar a un ministro y varios generales de las Fuerzas Armadas, el dictador Maduro promete que irá "contra los traidores, caiga quien caiga", el quiebre interno es inminente.



— Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) October 22, 2024

“No daré descanso en mi lucha contra los corruptos y traidores, caiga quien caiga. No podrá ni la conspiración ni la corrupción, ni el fascismo, ni la traición, se vistan como se vistan , se presenten como se presenten”, expresó.

El mandatario también se refirió a la traición e indolencia por lo que pidió a la población estar alerta “gente que tiene responsabilidades y le da la espalda al pueblo. No tienen un presidente cobarde, mi valentía viene de serle leal a ustedes”.

Además denunció este lunes que persisten las acciones para conspirar contra el país. “Tenemos dos enemigos: la conspiración permanente del imperio gringo y el rebrote del fascismo”.

