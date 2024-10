Inaugurada Academia BT&C UCAB: la nueva meca del blockchain, el trading y la tecnología financiera #24Oct

- Publicidad -

Ante el poco conocimiento sobre bancarización y uso de billeteras o wallets digitales, las nuevas generaciones tienen mucho desconocimiento sobre el acceso a estas alternativas y demandan acompañamiento para lograrlo; esto refleja la necesidad de que el ecosistema financiero, en alianza con las instituciones educativas, consolide experiencias formativas, de gran contenido práctico, que vayan en este sentido.

En efecto, en Venezuela, no son muchas las opciones enfocadas en brindar conocimientos para entender y manejar estos temas, con una visión actualizada y ética que vaya más allá de lo técnico, aunque el país es reconocido por ser pionero en la adopción de las criptomonedas y el blockchain, no solo por la crisis económica, sino porque el propio Estado impulsó el ecosistema. De hecho, cifras de la empresa estadounidense Chainanalysis, citadas por la agencia EFE, indican que el mercado de los criptoactivos en el país creció 134% en el último año y totalizó 11.700 millones de dólares en transacciones.

Para atender esta creciente demanda, la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) dio un paso adelante al inaugurar oficialmente, la Academia Blockchain, Trading & Cripto, espacio de formación integral y transversal que pretende abordar todos los aspectos vinculados con el ecosistema de los criptoactivos y preparar a «la nueva generación de expertos en tecnologías emergentes e interesados en el vibrante mundo de las finanzas globales», según define su página web.

Ubicada en el piso 2 del Edificio Cincuentenario, en el campus Montalbán de la universidad, la Academia BT&C UCAB dispone de una oferta académica, a través de diplomados y cursos de corta y mediana duración, que abarca enseñanzas en trading (compra-venta) de criptomonedas y activos financieros tradicionales, programación y desarrollo blockchain y Web3, minería bajo el protocolo de Prueba de Trabajo (PoW), uso de NFT y mucho más.

Academia BT&C UCAB: un «concepto experiencial» con mirada ética En palabras de su director, Aníbal Garrido, la Academia BT&C tiene un «concepto experiencial», por lo que su impacto va más allá del conocimiento teórico que pueda impartirse.

Esto se traduce en la disponibilidad de estaciones de trading con ordenadores de alta gama y doble monitor, mesas de trabajo para entender, con fines estrictamente pedagógicos, las máquinas de minería e, incluso, una galería NFT.

«Nuestra diferencia es experiencial. No es solamente hablar de trading, sino vivirlo; no es sólo hablar de cripto, sino interactuar con una wallet o incluso un nodo de Bitcoin; es ver directamente un NFT en una galería. Tendremos un nodo de Bitcoin, no solo en la teoría, sino que podremos verlo en lo práctico, configurarlo y jugar con él», explicó Garrido, ingeniero químico con casi una década de trayectoria docente y empresarial en el mundo de los criptoactivos», explicó Garrido, ingeniero químico con casi una década de trayectoria docente y empresarial en el mundo de los criptoactivos.

Garrido hizo énfasis en que el trabajo de la Academia se centrará en «bajar a tierra» todo lo que rodea el ecosistema cripto, promover la preparación en el área “con una mirada ética” y concientizar a los participantes de que “no se trata de una fórmula para convertirse en millonario”, sino una «vía diferente que podemos aplicar» para manejar finanzas en economías complejas.

Este pensamiento es compartido por el vicerrector administrativo de la UCAB, Gustavo García, quien resaltó la necesidad que existía en el país de una academia como esta, que pudiese dar una «formación responsable y académica» frente a una tendencia tecnológica que está en manos de cada vez más personas que no comprenden cómo funciona.

«Estudios recientes sugieren que hay un gran desconocimiento sobre el mundo financiero, lo que trae consigo la toma de malas decisiones. Esto nos exige entender la tecnología disponible y las herramientas financieras adecuadas para tomar buenas decisiones. Es un área donde la universidad se siente responsable en una dimensión ética, de poner el conocimiento a disposición de los jóvenes de manera correcta», argumentó.

