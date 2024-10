OPINIÓN Reflexiones en Positivo: La oscuridad, la esperanza no se apaga #24Oct

- Publicidad -

El pasado crece y el futuro mengua, se dice que el futuro no existe porque no ha sucedido y no hay que cargar con lo que ya ha pasado, por eso mi invitación a no propiciar el síndrome del mal querido e invitar a querer y admirar a los demás, comenzando por amarse uno mismo para poder querer a los demás y no dejarse afectar, aparte “puedes ignorar, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad” esto lo dijo Facundo Cabral, esto a veces confunde un poco pero también es útil como una invitación a visitar a nuestro país y buscarle la parte fea por cualquier rincón, es difícil porque quienes lo amamos de verdad por los cuatro costados es hermoso, rico y nadie podrá destruirlo, ni con las fuerza del averno porque somos benditos por Dios; así que ha trabajar todos, cada quien a los suyo y a ver el santo donde este el pecador, incentivar a quienes producen, abrirle el camino y no ponerles trabas y quienes hacen las leyes se asesoren por que la mayoría de las veces a lo mejor tienen buena voluntad pero no ideas que puedan ser positivas, así que es el momento de poner en practica aquel viejo dicho “La guitarra para el músico y zapatero a su zapato” o sea los políticos a buscar soluciones y estímulo y menos leyes que corten las inspiraciones de quienes si saben producir y generar riquezas para todos.

Así que con todo respeto hago una noble invitación prohibirse hablar mal de nuestra nación, ella no tiene la culpa de las desviaciones, porque ella vino dotada de todo y de sobra, a lo mejor todos tenemos cierta culpa de las dificultades que todos sabemos de qué las hay; pero con poco esfuerzo todas las opiniones sobre nuestro lindo y rico país serán favorables con el ruego de cero rencor, retaliaciones, venganzas, todos a arrear la carreta de forma monolítica hacia la prosperidad, el amor, la paz, la ética como como principal ingrediente para todas estas aspiraciones, darle prioridad a lo más necesario como es y seguirá siendo la agricultura y la ganadería sin olvidar los emblemáticos mensajes o alertas que no pasaran nunca por inadvertidos el Doctor Novoa dijo así: “los países se mantienen porque el 50% viven de la agricultura y la ganadería y el otro 50% porque la agricultura y la ganadería existen“ y el Poeta Mexicano también dio su sabia opinión “si no hay maíz no hay país” y tomar estos mensajes como si fuesen bíblicos y ponerlos en práctica para que todo abunde sin olvidar que en medio de la oscuridad la esperanza no se apaga.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

