Pablo Zambrano: Gobierno y empresarios no pueden pretender cargar toda la crisis del país sobre las espaldas de los trabajadores #25Oct

El Gobierno y los empresarios venezolanos no pueden cargar todo el peso de la crisis del país, sobre las espaldas de los trabajadores, asegura el Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud, Fetrasalud, el dirigente sindical Pablo Zambrano.

Admite que hay una política de bonificaciones , pero no le pueden zumbar a los trabajadores la crisis del país, debe implementarse algo compartido donde el gobierno realice medidas de austeridad para mejorar su problemas del déficit fiscal, igualmente el empresario no puede echar encima la crisis a los trabajadores, señalando que de alguna forma tienen que pagar los salarios porque eso está en la Constitución, ya que el artículo 91 de la Carta Magna dice que el salario debe ser digno y suficiente.

“El único bono legal, que está soportado en las contrataciones colectivas y en una ley es el ticket de alimentación, de manera que se debe buscar la fórmula de establecer un salario mínimo y el ticket debe servir para construir un ingreso que le permita al trabajador vivir con dignidad. Pero en Venezuela, de facto, se ha venido eliminando prácticamente el salario porque si no existe el salario mínimo, las escalas salariales, los tabuladores de obreros se mantienen iguales y ya ha pasado desde el año 2022 a la fecha, casi tres años, y no ha habido forma ni manera que se establezca un salario mínimo como se viene implementando en todos los países del mundo”, dijo Zambrano.

Recuerda que en el año 2018 se discutió una normativa laboral por las distintas organizaciones del sector salud, tuvo un alcance al año siguiente donde se mejoraron algunas cosas, pero el gobierno cuando publica el sistema de remuneración, lo venía haciendo constantemente, establece el salario mínimo y allí nace la escala de sueldos que sería para los profesionales, técnicos y trabajadores administrativos y el tabulador de salarios que sería para los obreros, esto por supuesto ubica a cada quien de acuerdo con su profesión, con un salario y si va a incidir en las cláusulas económicas de la contratación colectiva.

“Así que este sistema ya tiene cláusulas establecidas, en el caso nuestro, es distinto, porque nosotros tenemos una cláusula que se llama escalafón, que no la tienen en la administración pública otros ministerios”, señala Zambrano.

Explica que la publicación de este sistema con el aumento del salario mínimo, por supuesto que los trabajadores los va a beneficiar porque ya tienen cláusulas económicas establecidas.

Revela que hay otro problema, las cláusulas sociales como becas, útiles escolares, nacimiento de hijos, matrimonios, las dos primera siempre fueron muy importantes porque beneficiaban en la época escolar y fueron fijadas por el Ministerio de Planificación y Presupuesto dirigido por el ministro Ricardo Menéndez, en 12,50 bolívares hace tres años, indicando que es una cuestión totalmente desfasada, que no tiene nada que ver con la realidad económica y es desde allí que se viene realizando la política que arremete contra la clase trabajadora.

Destaca que ni en el sector público ni en el privado se le está dando el beneficio que representa el salario para los trabajadores.

“La lucha está en que tienen que entender los patronos, que los trabajadores somos los que producimos, pero tienen que darle el valor real a sus labores y en Venezuela eso no está sucediendo, por eso es que venimos protestando y vamos a seguir protestando, no nos vamos a cansar, vamos a estar permanentemente reclamando, porque debe establecerse como acuerdo y como algo que está establecido en la Constitución y las leyes, un salario mínimo que permita con el ticket de alimentación que también esté soportado en la ley y en los contratos colectivos, un ingreso, que de repente no es el que aspiramos, pero que sirva para que comencemos a recuperar el ingreso real de los trabajadores”, dijo Pablo Zambrano en Fedecámaras Radio.

