Saab responde a posición de Brasil sobre Venezuela en los BRICS #26Oct

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, se pronunció sobre la posición del Gobierno de Brasil de no apoyar el ingreso de Venezuela al Grupo de los BRICS.

A través de una publicación en la cuenta en Instagram del Ministerio Público, Tarek William Saab, afirmó que el presidente Luiz Inacio Lula da Silva usó un accidente doméstico de «coartada» para no asistir a la Cumbre de los BRICS y «perpetrar el veto contra Venezuela».

«Fuentes directas y cercanas desde Brasil me informan que el presidente Lula da Silva manipuló un presunto accidente para usarlo así de coartada con el fin de no asistir a la reciente Cumbre de los BRICS, y que tal versión no fue otra cosa que un engaño para perpetrar el veto contra Venezuela, eludiendo su responsabilidad ante el presidente Putin, los demás mandatarios asistentes y en particular, el presidente Nicolás Maduro Moros», indicó.

El titular del Ministerio Público venezolano refiere que el mandatario brasilero «está en pleno uso de sus facultades» y que tal señalamiento se corrobora con un video difundido este viernes en el que se aprecia sano a Lula da Silva.

«Lula reapareció sonriente e ileso, quedando en evidencia que utilizó dicho “accidente”, para mentirle a Brasil, a los BRICS y al mundo entero, hecho por el que debería ser investigado», expresó el fiscal general Tarek William Saab.

Agregó que «existe gran malestar en la izquierda latinoamericana y los movimientos revolucionarios del mundo por la indigna y nefasta actuación» del gobierno brasileño.

