COLUMNA Soliloquios de café: “Conciencia ambiental” (Parte I) #27Oct

Apreciados lectores, llevó más de 40 años tratando de hacer reflexionar a las comunidades y sobre todo a las autoridades a quienes compete parar el desastre ecológico que viene concurriendo en nuestro jardín y patio trasero, la devastación irreversible e incontrolada, de nuestras montañas y zonas semidesérticas, por lo tanto, espero no errar al hacerles llegar en los próximos artículos la transcripción de partes extractadas de los conocimientos publicados por el doctor Rafael Javier Rodríguez Rodríguez, catedrático de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” en su obra titulada

“EL CAMBIO CLIMÁTICO; UNA RESPUESTA FÍSICA AL COMPORTAMIENTO HUMANO.”

Diferentes versiones sobre un problema global…

Quien para el momento de la publicación de la obra patrocinada por la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado,” era el rector de nuestra “Alma Mater,” el doctor Francesco Leone, dice en su presentación…

Seguimos en nuestro empeño de difundir la producción intelectual que se genera dentro y fuera de nuestras aulas; esta vez, se trata de la obra de un integrante de las nuevas generaciones de profesores de nuestra Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado: Rafael Javier Rodríguez Rodríguez, un docente comprometido que aborda con un sentido crítico y meticulosamente profesional un problema que está afectando nuestro planeta. A través de este texto, intitulado EL CAMBIO CLIMÁTICO: UNA RESPUESTA FÍSICA AL COMPORTAMIENTO HUMANO, Diferentes visiones sobre un problema global…, Rodríguez analiza desde una perspectiva global, pero sin perder de vista lo local una crisis que está haciendo mella en todo el sistema de la biodiversidad.

Un problema que, como bien señala Juan Carlos Sánchez M, prologuista del libro, amenaza de manera significativa la posibilidad de obtener agua y alimentos para el consumo y subsistencia de toda especie viva; un problema cuya única solución a largo plazo es la voluntad de todos los seres humanos para concretar la disminución de las emisiones de gases del efecto invernadero.

Esta obra, es otro aporte de nuestra Alma Máter para dar respuesta a las demandas de la sociedad, exigencias cada vez más complejas y retadoras…

Esta es una historia de cuatro personajes llamados: Todo el mundo, Alguien, Cualquiera y Nadie.

Había que hacer un trabajo importante y se pidió a Todo el mundo que lo hiciese.

Todo el mundo estaba seguro de que Alguien lo haría. Cualquiera podría haberlo hecho.

Pero Nadie lo hizo. Alguien se enfadó a cuenta de eso, porque era un trabajo de Todo el mundo.

Todo el mundo pensó que Cualquiera podría hacerlo, pero Nadie se dio cuenta de que Todo el mundo no lo haría. Finalmente, Todo el mundo culpó a Alguien cuando Nadie hizo lo que Cualquiera podía haber hecho.

Pfrien, 1989

En el prólogo de la obra dejó plasmado el Co-ganador del Premio Nobel de la Paz. 2007, doctor Juan Carlos de Sánchez M…

Cito:

“Cuando hablamos del cambio climático, nos referimos a un problema capaz de ocasionar impactos enormes sobre la disponibilidad de agua y alimentos para el consumo, daños a la salud, a la biodiversidad y a las infraestructuras costeras en numerosas regiones del planeta, y cuya prevención requiere de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, producto de múltiples actividades humanas, de hasta un 60% para mediados del presente siglo. Se trata principalmente de las emisiones vinculadas a todas aquellas actividades que consumen energía proveniente de los combustibles fósiles (carbón e hidrocarburos) y de las que ocasionan la deforestación. Dicho de esta manera, diera la impresión que los países deberían estar realizando de inmediato todos los esfuerzos necesarios requeridos para prevenir tales daños, pero la realidad es que estos esfuerzos no se están haciendo, salvo muy pocas excepciones. Dos factores parecen estar incidiendo de manera significativa, entre otros, en este comportamiento: uno es la gradualidad del calentamiento global, sus efectos no se han mostrado aún en toda su dimensión, los incrementos de temperatura observados hasta ahora, así como la alteración de los patrones de lluvia y sequía son apenas una pequeña muestra de lo que está por venir, y a pesar de las pérdidas de vidas y los daños a infraestructuras ocasionados por fenómenos climáticos, que han sido reportados cada vez con mayor frecuencia en las últimas décadas, persiste el escepticismo y la inercia. Estos daños no parecieran ser suficientes como para movilizar aún más a la comunidad internacional. El otro factor tiene que ver con la naturaleza de los esfuerzos a realizar: no se trata de acciones que deba emprender un determinado sector de la sociedad o que abarque a ciertas actividades específicas: se trata de una tarea en la que todos debemos comprometernos, tanto individualmente como colectivamente, debido a que toda actividad de producción y consumo de bienes y servicios que requiera del uso de energía emite gases invernadero…

CONTINUARÁ…

Maximiliano Pérez Apóstol

