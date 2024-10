Capriles: El peor escenario es que Edmundo González se juramente como presidente en el exilio #28Oct

- Publicidad -

Henrique Capriles, dirigente político, instó a establecer una estrategia sólida de cara a los escenarios del 10 de enero de 2025, fecha en la que se espera la juramentación del nuevo periodo presidencial.

«Hay claramente una persona que tiene reconocimiento dentro de la oposición en la que yo milito que es María Corina Machado y después hay un candidato que elegimos que no ha sido reconocido por la institucionalidad, por el CNE», declaró Capriles durante una entrevista para Tal Cual.

- Publicidad -

«La verdad es una sola: el 28 de julio fuimos millones de venezolanos que elegimos a Edmundo González Urrutia, quien es otro de los protagonistas» de la oposición venezolana, dijo.

Panorama rumbo al 10 de enero

El exgobernador de Miranda plantea al liderazgo opositor: «Creo que hay que entrarle al 10 de enero. ¿Qué pasa si el 10 de enero Edmundo no está en Caracas para juramentarse ante una Asamblea Nacional que dirige Jorge Rodríguez? ¿Tenemos la intención de discutir los escenarios o estamos sencillamente en el voluntarismo que no se puede escuchar nada distinto a que sí o sí?», resalta.

«Los sí o sí no han sido buenos en el pasado. Y lo peor que nos pudiera pasar es que se termine juramentando Edmundo González como un presidente en el exilio. ¿De qué nos sirve eso? Los simbolismos no dejan de ser eso. Los venezolanos lo que necesitamos es realismo: fuimos a unas elecciones, el gobierno se las robó, entonces cómo enfrentamos ese robo», expresa.

«Pensar que la comunidad internacional nos va a resolver el problema, creo que es no querer entrarle a lo que pasó en el 2019, cuando países, gobiernos, apoyaron a Guaidó y al gobierno interino. ¿Y en qué quedó eso?», añade.

Destaca que aunque el caso de Edmundo González es distinto, «desde el exilio no se puede cambiar la realidad de Venezuela».

Capriles manifiesta que desde el exilio, pueden generarse respaldos importantes a la causa de lucha opositora.



«La comunidad internacional puede generar presión, acompañamiento, mediación, diálogo y diplomacia para tratar de abrir un proceso de negociación», asevera.

«El gobierno pensaba que podía derrotar a Edmundo»

Durante la entrevista a Tal Cual, Capriles afirma que la solución a la crisis política en Venezuela está en una negociación.

Asegura que el «escenario ideal» hubiera sido antes del 28 de julio, «pero no se dio», indica.

«El gobierno no tuvo la voluntad, creo que pensaba que no se iba a ver un cambio. Pero, nosotros estábamos seguros de que el cambio llegaría con Edmundo González como consecuencia de la inhabilitación de María Corina Machado. El país entendió que, no pudiendo María Corina, votamos por Edmundo».



«Hasta el último día, el gobierno pensaba que podía derrotar a Edmundo, es decir, el cambio les explotó en sus caras y en vez de reconocer y respetar la soberanía popular, se roban la elección», declaró.

«La negociación pasa por frenar esta guerra»

El tambien excandidato presidencial, considera que «la negociación pasa por frenar esta guerra», en referencia a la situación política agravada tras las elecciones del 28 de julio.

«A los venezolanos no nos gusta la guerra. El 28 de julio fue una demostración de que no creemos en guerra, no queremos que este país siga la polarización existencial. Ya son muchos años: ellos están y nosotros estamos. ¿Es posible llegar a algún tipo de acuerdos? La negociación no significa una transacción, no es oscura».

«La negociación no son negocios ni de negociar los privilegios, ni prebendas. Es cómo resolvemos la crisis política del país que permita resolver la crisis económica y social. Además, le diste un zarpazo a lo que es la base y columna de nuestra Constitución y es que la soberanía reside en el pueblo y es intransferible: cada venezolano tiene un voto. El gobierno le dio un palo a todo eso y es muy grave porque este no es el tiempo de las dictaduras, es el tiempo de las democracias», acotó.

Llamado a la negociación

Capriles destacó la necesidad de «revivir la negociación», expresando que «quedó claro que ninguna parte se va a rendir».

«La negociación implica que las partes se sientan a conversar para encontrar una solución que sea mala para ambos o buena para ambos porque si hay una parte que se siente victoriosa, la negociación fue un fracaso», resaltó.

El dirigente político considera que la comunidad internacional puede jugar un papel fundamental en eventuales conversaciones entre la oposición y el oficialismo, aunque reconoce que «el gobierno no da ninguna señal, está más bien en una puja interna, entre grupos del gobierno, compitiendo a ver quién es más radical».

“Hay un juego trancado, pero, no lo trancamos nosotros, lo trancó Maduro. No lo trancó María Corina”, sentenció.

«Hay que prepararse para todos los escenarios»

Capriles Radonsky añade que «el 10 de enero es una fecha que está en la Constitución, hay que pasearse por todos los escenarios para construir todos los escenarios y evitar una nueva frustración».

«Creo que hay mucha indignación, pero de la indignación puedes pasar a la desesperanza y luego a la resignación, pero no nos vamos a resignar», indica, manifestando que el pasado 28 de julio «el país votó contra Maduro.

Mensaje a la dirigencia opositora

Al consultársele sobre las condiciones de eventuales conversaciones con el Gobierno, definidas por la oposición que pasan por el reconocimiento a Edmundo González, Capriles respondió: «Lo primero es empezar a hablar y cada parte llevará su planteamiento, su posición. Tu sabes que yo no estoy en los extremos, estoy en el centro y eso no significa no tener posiciones. El centro es para combatir los extremos, hasta ahora no he visto el primer extremo que gobierne bien, que promueva libertades».

¿Hay gente dentro del gobierno que tenga una posición pro negociación? Sí la hay. ¿En este momento tienen algún peso? Pareciera que todos están afanosamente en ver quién es más radical», comenta.



En este sentido, envió un mensaje a la dirigencia opositora: “Yo le digo a mis compañeros de oposición, no podemos caer en lo mismo. Si tenemos en frente a un gobierno autoritario, no podemos caer en lo mismo. Y disentir y tener diversidad de pensamiento, no te hace ni colaborador del régimen ni te hace cobarde, todo lo contrario, hay que ser valiente para decir lo que piensas y defenderlo con argumentos, no con consignas y por eso hay gente que no le gusta que no repito las consignas».

«Las consignas no son una estrategia y no estoy diciendo que hay que hacer pública la estrategia. ¿Pero, hay una estrategia?”, cuestiona Capriles.

Posición ante llamado a diálogo del gobierno

«Yo creo que esa es una puesta en escena de Jorge Rodríguez. ¿Cuántos votos y cuánto apoyo tienen las personas de los sectores que están ahí sentados? 2%. No estoy diciendo que no tengan derecho, yo respeto las minorías. Pero, no puedes ignorar a la mayoría de la oposición que, además, hoy es la mayoría del país», opina Capriles sobre el proceso de diálogo promovido por el oficialismo.

«Si tienes interés en escuchar otras opiniones, no es una puesta en escena. El gobierno sabe que ganamos las elecciones», sentenció.

Sobre venideros comicios en el país, dejó claro que «llevar al liderazgo de los partidos arrodillados a un proceso electoral, no es una democracia».

«Al final, la decisión la tiene que tomar el gobierno: quiere que esto sea Nicaragua o quiere que sea una democracia. ¿Quieren seguir el camino de Rusia? Algunos tienen la idea de una China latinoamericana, Venezuela no lo es», indica.

«La situación económica del país cada día es peor»

En el panorama económico, Capriles destacó que debe hablarse también de los problemas de los venezolanos.

Manifiesta que la situación económica y social del país se agrava cada día. «Salarios en 130 bolívares y los aguinaldos fraccionados llegan a 7 dólares en un país donde el consumo está dolarizado».



“Hemos estado en mucha mecánica política, en que España, en que si aquí o allá. Pero, no podemos olvidar que somos millones de venezolanos los que quedamos en este país y la crisis económica y social nos golpea. No hay 28 millones de enchufados”, expresa.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí