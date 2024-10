Movimientos políticos a 90 días de las elecciones #28Oct

- Publicidad -

Luego del 28 de julio, día de la elección presidencial, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que había sido reelegido el presidente Nicolás Maduro, para ocupar el cargo por 6 años más, desde el próximo enero del 2025; parte de la oposición venezolana, específicamente los que apoyaron la candidatura del exembajador Edmundo González Urrutia, aún señalan que estos resultados fueron fraudulentos y piden que se publiquen las actas, donde presuntamente se comprueba la victoria del candidato de la Plataforma Unitaria.

En estos últimos tres meses, las expectativas para este sector de la oposición abanderado por María Corina Machado, se mantiene sobre todo en la espera de una «ayuda» internacional, mientras que el Gobierno venezolano, sigue moviendo sus fichas políticas y preparándose para la mega elección del 2025.

¿Qué ha pasado con la oposición?

El equipo reporteril de La Nación, hizo un sondeo de que ha sucedido con los dirigentes políticos del sector opositor que apoyó a Edmundo González en Táchira, se pudo conocer que una gran parte de esta organización, tuvo que abandonar al país.

Dirigentes de Vente Táchira, se encuentran fuera de la geografía tachirense, aunque prefiriendo no brindar detalles, es de conocimiento público que luego de la elección presidencial, en cuentas de redes sociales, se publicaron ayer con la frase «se busca», acompañada de las fotos de varias personas, esto los alertó y prefirieron mantenerse en la clandestinidad.

«Yo salí de San Cristóbal días después de la elección, porque el asedio por parte de lo que presumo era el SEBIN, fue demasiado, temía por mi libertad, además que si nos detienen no se respetan nuestros derechos. No es un delito pensar diferente a este régimen. El 28 ganó Edmundo y nos están robando las elecciones», manifestó un dirigente político que prefirió no identificarse.

Desde el 28 de julio, la política tuvo un gran cambio, ejemplo de ello es que las casas de los partidos políticos permanecen cerradas y la mayoría de dirigentes pareciera que prefieren no omitir opinión sobre el resultado anunciado por CNE y luego reiterado por el Tribunal Supremo de Justicia.

«Es difícil seguir opinando de ese tema, cuando ocupamos cargos públicos, sabemos que el 28 de julio ganó Edmundo, pero la represión nos obliga a resguardarnos, porque en este momento necesitamos seguir en estos espacios donde aún podemos apoyar a la gente», señaló un político que se reservó su identidad.

Tomando en cuenta lo anterior, cabe resaltar que en el lapso luego del 28J se conoció que el diputado Ezequiel Pérez, fue removido de su cargo en el Parlamento nacional, por haber apoyado la candidatura de Edmundo, Pérez quien es miembro de Acción Democrática (con tarjeta), hasta el momento no ha afirmado o desmentido esta información, lo cierto es que su curul ahora lo ocupa presuntamente un diputado de otro estado venezolano.

En este tiempo también se corrió el rumor de que, en el Parlamento tachirense, también serian expulsados dos diputados al parecer por la misma razón que le sucedió al diputado Ezequiel, sin embargo, esto fue desmentido incluso por diputados del oficialismo.

Por otro lado, los partidos tradicionales como Acción Democrática y COPEI, los dirigentes nombrados a través de la junta ad hoc (con tarjeta), ya están promoviendo la mega elección del 2025. Miguel Reyes, el adeco ya anunció su candidatura como gobernador del Táchira, mientras que Azael Chacón presidente de COPEI Táchira, en rueda de prensa había informado que la tolda verde ya estaba organizando escoger candidatos para la Gobernación, alcaldías, concejalías y diputaciones.

Primero Justicia (PJ), que también se encuentra dividido, el que posee la tarjeta, hace poco su presidente, José Brito, anunció la expulsión de varios de sus dirigentes, lo curioso es que estos dirigentes mencionados, como es el caso de Julio Borges, ya formaban parte del «otro PJ», estas expulsiones supuestamente se generaron luego de que Henrique Capriles renunciara por presuntas irregularidades.

En el caso del Táchira, hasta el momento solo se ha visto en activismo, antes de las elecciones a los del PJ sin tarjeta, quienes no tienen permitido usar colores y logotipo alusivos a esta organización política.

Mientras que Voluntad Popular (VP), que en la tarjeta de la elección, fue representada por el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, nunca se vio activismo por parte de esta tolda para él, sin embargo, los de VP (sin tarjeta) apoyaron la candidatura de Edmundo González Urrutia, en esta organización, Freddy Superlano quien apoyó Edmundo, fue detenido poco después del 28 de julio.

Entre tanto, María Corina Machado, quien a pesar de no aparecer en el tarjetón electoral movió gran masa en las concentraciones para promover el voto a Urrutia, la líder de Vente Venezuela, durante el mes de septiembre y octubre, ya no realizó más protestas de calle y aunque en reiteradas ocasiones el presidente Nicolás Maduro a insinuado que Machado salió de Venezuela, ella a través de redes sociales ha desmentido eso, «sigo en Venezuela», es la frase utilizada por MCM en los últimos días.

Hoy lunes se cumplen 3 meses de la elección presidencial y en el ámbito internacional que es al parecer una de las esperanzas más fuertes de la oposición para poder probar su victoria el pasado 28J, lo mas relevante en estos último días, fue que las actas que recogieron los testigos de mesa de la Plataforma Unitaria, llegaron a la OEA; los Gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Ecuador, Perú, Panamá y Costa Rica han reconocido a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela, basándose en las actas publicadas por la oposición.

Mientras que, en una posición intermedia, la Unión Europea y España no reconocen la legitimidad de ninguno, piden transparencia en la publicación de los resultados.

Por su parte, la ONU, ha emitido un comunicado en el que subraya que las elecciones del 28 de julio carecieron de «transparencia e integridad», sin embargo, al igual que la UE, no ha ofrecido un reconocimiento oficial a González.

«Maduro se juramenta el 10 de enero»

El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ha manifestado que el próximo 10 de enero, Nicolás Maduro será juramentado para el nuevo periodo presidencial, esto en medio del desconocimiento de resultados, por parte del sector opositor que según en el CNE quedó en segundo lugar.

Entre los países que apoyan a Maduro se encuentran: China, Rusia, Catar, Irán, Cuba, Siria, Bolivia, Nicaragua y Honduras. Estos gobiernos han aceptado los resultados oficiales, validando la continuidad del actual presidente venezolano.

El presidente en estos últimos 3 meses, ha realizado cambios en su gabinete ministerial y en el alto mando militar. El nombramiento más resaltante fue el de Diosdado Cabello como ministro de Interior Justicia y Paz.

Tellechea y Alex Saab

El pasado 27 de agosto el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Pedro Tellechea, pasó a presidir el Ministerio de Industria y Producción Nacional, cargo en el que duró pocos días, luego de que fuera detenido, acusado de entregar el sistema de control y mando automatizado de PDVSA a los servicios de inteligencia de Estados Unidos, informó el Ministerio Público venezolano.

A pesar de que días antes Tellechea había renunciado al cargo por presuntos problemas de salud, el tema dio un gran giro con su detención, además de el nombramiento de Alex Saab como nuevo ministro de Industria y Producción Nacional.

Cabe resaltar que Saab, empresario colombiano, lo detuvieron en Cabo Verde en 2020 y posteriormente lo extraditaron a Estados Unidos, donde lo acusaron de conspiración para lavado de dinero y de ser “testaferro” del Gobierno venezolano.

En diciembre de 2023, el ahora ministro fue liberado en un intercambio de prisioneros con Venezuela, que a su vez excarceló a diez estadounidenses y a cerca de una veintena de venezolanos considerados “presos políticos”, según una reseña de la agencia de noticias EFE, sobre este caso.

En marzo de este año, la Justicia estadounidense desestimó los cargos de Saab tras el perdón presidencial que el pasado 15 de diciembre firmó el mandatario de EE.UU., Joe Biden.

AN discute nuevas leyes electorales

A principios de octubre, el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, llamó a todos los partidos políticos a participar en el debate y presentar propuestas para reformar las leyes electorales venezolanas. El sector oficialista, así como algunos partidos de oposición acudieron al llamado, mientras que la Plataforma Unitaria, rechazó esta propuesta.

Entre los puntos que el oficialismo considera necesario incluir en la legislación están prohibir ser candidatas a personas a quienes se considere “fascistas” y también que instancias extranjeras opinen sobre los procesos electorales venezolanos. Esto último pudiera limitar la posibilidad de que haya observación electoral internacional durante los próximos comicios.

Mientras que, algunas de las propuesta del sector oposición se centran en hacer una segunda vuelta en elecciones presidenciales, además de la adjudicación de los parlamentarios regionales y nacionales a fin de que se logre un mejor equilibrio en la representatividad.

El diputado Luis Eduardo Martínez (AD), presidente de la Mesa Legislativa de la AN, informó que desde el inicio del diálogo parlamentario se han recibido poco más de 118 propuestas para reformar las leyes electorales del país.

