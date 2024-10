Cabello: Quien no reconozca los resultados del 28-J no podrá participar en las regionales de 2025 #29Oct

- Publicidad -

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) , Diosdado Cabello, señaló que, a de tres meses de la victoria del chavismo en los comicios el 28-J, se puede asegurar que en el país se “logró bloquear al fascismo”.

Advirtió el también Ministro de Interiores que desde el Ejecutivo y el Psuv ya se están preparando para la toma de posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero.

“Venezuela seguirá siendo un territorio de paz y tranquilidad. Y los que andan inventando, tengan mucho cuidado con los inventos porque les puede salir muy caro. La justicia llegó para quedarse, se les acabó la mamadera de gallo”.

Indicó que desde la oposición expusieron incluso a menores de edad para salir a protestar luego de los comicios, y “ahora salen con el cuento de los presos políticos”. “Pero aquí no habrá impunidad. Seguiremos con los juicios que haya que hacer”, subrayó Cabello.

Según la Organización No Gubernamental (ONG), Foro Penal, desde el 29 de julio hasta la fecha se han registrado 1 mil 824 detenciones. De esa cifra, 69 corresponden a jóvenes de entre 14 y 17 años quienes aún permanecen privados de libertad.

Comicios regionales

Cabello advirtió a que aquellos opositores que no reconozcan los resultados de los comicios presidenciales anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a favor de Maduro, no podrán participar como candidatos en las próximas elecciones regionales de 2025.

“El que no se monte en ese tren se queda sin pasaje. Hay unos que quieren, pero no podrán porque no respetan los resultados. Cada vez que hay una elección, ahí si son demócratas, ahí están reuniéndose viendo cómo se cuelan por la baranda”, dijo.

Reiteró que luego del 28 de julio se le puso freno y “la vara alta al fascismo”. “Si aquí hubiera ganado (la oposición), se habrían desatado persecuciones contra los militantes de la revolución”, agregó.

