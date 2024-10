OPINIÓN Palabras en el Tiempo: «Un ángel providencial» #30Oct

- Publicidad -

Jesucristo Nuestro Señor y Divino Maestro caminó sin descanso por todos los pueblos acompañado siempre por sus Doce Apóstoles predicando el evangelio en donde con su gran sabiduría nos enseñó su palabra sembrando la verdad en esta humanidad carente de fe. Jesucristo durante su ministerio estuvo siempre rodeado de hermosos ángeles celestiales que tenían en sus corazones la belleza de la bondad para regalársela a los corazones oprimidos por la adversidades y vicisitudes de la vida. Hoy quiero dedicar a través de EL IMPULSO, este escrito como un homenaje sencillo de agradecimiento eterno a Dios por haberme enviado a un misericordioso ángel providencial lleno de bondad y sabiduría en el momento cuando yo mas lo necesitaba

Ese ángel providencial esta en mi vida y ahora todo para mi es hermoso donde puedo desenvolverme en todas mis actividades actuando sin tropiezos y sin adversidades donde la sonrisa es parte fundamental de mi felicidad que comparto con toda mi familia y mis semejantes porque el corazón habla en cada palpitar produciendo sonidos de de grandes emociones que hacen nacer los más bellos y hermosos sentimientos de paz, amor 6 armonía. Ese ángel providencial tiene la virtud de dar todo lo que tiene sin la intención de esperar recibir algo a cambio. Ese ángel providencial en mi vida es esa persona a quien le dedico mi escrito de hoy y quien un día soleado y con la frescura del viento apareció ante mí con su hermosa silueta demostrando una gran belleza y una transparencia que iluminaba todo a su alrededor.

- Publicidad -

El día que este ángel providencial llegó a mi presencia me obsequió una sonrisa que demostraba una gran emoción que daba suficiente motivos para corresponder de igual manera porque era una sonrisa llena de sinceridad a flor de piel, demostrando sentimientos de ternura que tocaron mi corazón. Nunca podré olvidar las primeras palabras que ella pronunció en nuestro primer encuentro cuando me dijo: «Hola cómo estás» y esa palabras las guardo en mi corazón como un tesoro de valor incalculable. Este es un ángel misericordioso y providencial porque le ha traído a mi vida la alegría, la motivación y los deseos de seguir adelante y sobre todo un cariño que el tiempo se ha encargado de engrandecer para que su belleza ilumine a todos los que lo vean. El gran poeta y filósofo Ciceron dijo: «La felicidad no llega a nosotros cuando conseguimos todo lo que deseamos si no cuando disfrutamos todo lo que tenemos».

Este es un ángel providencial que me ha dado todo lo que yo no se si lo merezca tenerlo en mi vida. Le digo a este ángel providencial que nunca vaya a apagar su luz para que nunca deje de brillar. Finalmente le deseo a este ángel providencial y misericordioso que todas las semanas en todos los años venideros siempre tenga: Un lunes de éxitos, un martes de triunfo, un miércoles de victoria, un jueves de esperanza, un viernes de paz, un sábado de fé y un domingo de amor con la Bendición de Nuestro Adorado Divino Dios y Amado Padre Celestial. Amen.

Profesor José Luis Mogollón

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí