Cardenales de Lara dividió honores con Águila en Maracaibo #31Oct

La novena de los Cardenales de Lara (8-8) dividió honores en la serie ante Águilas del Zulia (6-10) luego de perder este miércoles con marcador de 6 carreras por 5 en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de la ciudad de Maracaibo.

El lanzador ganador por los rapaces fue el relevista Gregory Infante (1-1), mientras que el revés fue para el norteamericano Keyvius Sampson (1-2) y el juego salvado para el derecho Silvino Bracho (3).

Los larenses conectaron un total de 10 inatrapables, ligando de 11-4 con corredores en posición de anotar y dejando apenas a nueve corredores en circulación. Con el madero a nivel individual destacaron Gorkys Hernández (4-2), Pedro Castellanos (5-2, 1 HR, 1 CI) y Cade Gotta (3-2, 2 CI). En total, el conjunto crepuscular solamente conectó dos extrabases en todo el compromiso, valiéndose de los sencillos para en tres de cinco ocasiones.

Por parte de los lanzadores, el abridor Sampson trabajó durante dos entradas completas, permitiendo cinco imparables, tres carreras limpias y abanicando a tres rivales. La labor del norteamericano fue relevada por Fabián Blanco (1.0 IP, 2 H, 1 CL, 1 SO), Jesús Valles (2.0 IP, 0 CL), Geoff Broussard (1.0 IP, 0 CL, 2 SO), Yosber Sánchez (1.0 IP, 0 CL, 1 SO) y Brian McKenna (1.0 IP, 1 SO, 0 CL).

Cardenales vuelve a Barquisimeto este jueves, para enfrentar en el primero de una serie de dos a Caribes de Anzoátegui con Jimmy Endersby en la lomita a partir de las 7:00 PM.

