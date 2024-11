Diputado Francisco Matheus: El tema petrolero no puede estar desligado de la política porque es perentorio en lo económico #31Oct 

- Publicidad -

De cada 100 dólares que ingresan a Venezuela, 95 son por el petróleo, aseguró el diputado a la Asamblea Nacional 2020, Francisco Matheus, afirmando que por tal razón, califica como insólito que el tema de hidrocarburos no se le dé la importancia que amerita frente a la conflictividad política que mantiene dividido al país.

Matheus precisó que “la política venezolana está ligada esencialmente a la producción petrolera, porque contamos con las mayores reservas en el mundo, siendo la primera en petróleo y la octava de gas, es por ello que tiene mucho que ver desde el punto geopolítico y económico con la producción petrolera y esto ocurre desde hace más de 100 años, pero es nuevo para la discusión política porque frente a tantas adversidades y diferencias entre la oposición y el gobierno, nunca se ha abordado el tema petrolero”.

El también dirigente nacional de Fuerza Vecinal explicó que “la maldición de los recursos es imposible que esté desligada de los asuntos políticos, ya que es perentorio para la economía del país, pero lamentablemente es visto como un tema más, cuando debería ser una gran palanca para el desarrollo y no solo para este momento, sino para el futuro”.

En ese sentido detalló que desde el año 2008, la producción petrolera en Venezuela se encontraba en el número estándar, “casi tres millones en producción, pese a que presentaba una tendencia a bajar en 2015, cuando se ejecuta la primera sanción a la nación se da una drástica caída y por parte de nuestro principal comprador que es Estados Unidos. Ya para el 2019, la producción se fue al piso y si bien es cierto que se ve una tendencia al crecimiento, aún estamos muy lejos de alcanzar las cifras óptimas”.

El parlamentario insistió en que la producción petrolera está ligada con el decrecimiento del producto interno bruto venezolano, “por eso reitero que el petróleo está ligado esencialmente con la economía nacional y claro que las sanciones nos afectan terriblemente, pero también lo hace una serie de situaciones alternas que impide que las sanciones puedan ser superadas”.

Lamentó que sea EEUU, “los que se han autodenominado defensores del libre mercado, sean ellos los que hoy promueven sanciones, es decir, regular el libre mercado trae consecuencias de las que se están enfrentando en este momento”.

Francisco Matheus afirmó que el escenario político cambió, “ya no es lo mismo de hace cinco años, donde el mercado no es solo el desarrollo sostenible, sino que está enfocado en un mundo menos carbonizado, el uso de energías renovables, aunque hoy, nuevamente el petróleo es rey, ocasionando daños, sumado a los conflictos del Medio Oriente, Rusia y Ucrania ha afectado cuatro de los principales estrechos comerciales, donde se comunica prácticamente el 80 por ciento del comercio mundial, lo que ha llevado a que la política occidental (EEUU y la Unión Europea) estimen que ya no pueden depender del suministro del combustible del Medio Oriente ni del Golfo Pérsico, sino que ya tienen que evaluar su situación hacia occidente, siendo el mayor productor Venezuela”.

