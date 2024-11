Esposa de Perkins Rocha: “Venezuela vive un momento desgarrador” #2Nov

- Publicidad -

María Constanza Cipriani, esposa de Perkins Rocha, asesor legal de María Corina Machado y el Comando de Campaña Con Venezuela, detenido tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, afirmó que “Venezuela vive un momento desgarrador”.

“Nosotros tomamos su testigo y seguimos luchando por la verdad”, afirmó en una entrevista concedida a El Nacional. Luego de dos meses de la detención, Cipriani se ha convertido en un símbolo de resistencia y esperanza, para recordar que el olvido y la resignación “no son opciones cuando la dignidad está en juego”.

- Publicidad -

Denuncian aislamiento

Durante la entrevista, la esposa de Perkins Rocha denunció que ni ella, ni el abogado Omar Mora Tosta, representante legal del asesor de Vente Venezuela, no han tenido contacto con él desde hace más de 60 días, tiempo que tiene recluido en El Helicoide, por lo que no han comprobado su estado de salud, las condiciones de su detención, así como tampoco han podido ver su expediente.

“Venezuela vive un momento desgarrador en el que la defensa de los derechos humanos y la libertad se enfrenta a la represión y al silencio”, sostuvo Cipriani.

Piden que se cumplan garantías procesales

María Constanza Cipriani denuncia la falta de garantías procesales en casos de personas detenidas por razones políticas, como su esposo. Cipriani alza la voz por Rocha y otros presos detenidos en el contexto electoral en Venezuela, resalta la incertidumbre que atraviesan las familias.

“Exigimos que se cumpla la Constitución, que se respeten los derechos humanos y se garanticen los principios básicos de justicia”, aseveró, quien hoy alza la voz como una “misión impostergable” que desafía el miedo y la represión. “Perkins está preso porque siempre alzó la voz por la verdad”, reiteró Cipriani.

Alerta que no pueden constatar estado de salud

Cipriani alertó que no han podido constatar su estado de salud dado que no encuentran un médico dispuesto a hacerlo. «No encontramos un médico en Venezuela dispuesto a hacer un informe; el miedo los paraliza, y lo entiendo (…) He tenido que buscar expertos fuera del país, y con cada gestión, el peso de la incertidumbre y la desesperanza se hace más profundo», apuntó.

«La gente me pregunta si no tengo miedo de hablar, y mi respuesta es: ¿y por qué debería tenerlo? Solo estoy defendiendo a mi esposo, su derecho a decir lo que siente, lo que piensa, con libertad«, subrayó.

Su hijo, Santiago, por su parte, afirmó que junto a sus hermanos está comprometido en elevar la denuncia sobre el caso de Rocha «a donde sea, a donde tengamos que ir».

«Nos une un inmenso lazo de afecto y admiración hacia él. Un hombre que, aún sabiendo que podría ser detenido en cualquier momento por alzar la voz y apoyar a María Corina Machado, nunca se detuvo. Increíble su deseo de ver una Venezuela libre, su lealtad, su compromiso. Nosotros lucharemos hasta el final como el ejemplo que nos han dado nuestros padres», enfatizó.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí