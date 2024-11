Jorge Euclides Ramírez: Ninguna decisión política puede estar por encima de la solidaridad con quienes sufren necesidades #6Nov

- Publicidad -

Sin entrar en desacato con las instituciones, la realidad indica que todos, sin excepción, debemos preocuparnos por buscarle solución a los problemas que afectan a los venezolanos en situación de pobreza. El planteamiento lo hace el licenciado Jorge Euclides Ramírez, directivo del movimiento Defensa por la Constitución y la Democracia (Decode).

Sus declaraciones se producen al hacer referencia a lo que pasó recientemente en España, donde la población airada recibió de malas maneras al Rey Felipe VI y a la reina Letizia, así como a los presidentes nacional y local, Pedro Sánchez y Carlos Mazón, respectivamente.

Aún, dice, se repiten en las redes y medios digitales las imágenes de la indignación de la gente en España, luego que las consecuencias de una tragedia natural no fue debidamente atendida por las autoridades, ya que situaciones como esa indican que cualquier población en el mundo reacciona contra sus mandatarios cuando éstos carecen de sensibilidad humana.

El licenciado Jorge Euclides Ramírez, quien es analista político y económico, manifiesta que en aquel país, Pedro Sánchez dijo que iba a acudir en ayuda del pueblo valenciano cuando la autoridad de la comunidad, solicitara el concurso del poder nacional. Esa ayuda se retrasó durante días y cuando hicieron acto de presencia los reyes, Sánchez y Mazón, la gente se enardeció contra todas esas instancias administrativas y políticas.

Los que al final de cuentas prevalecieron junto a la gente, porque ésta sabía que no tenía una responsabilidad directa eran los reyes. Viene el caso a referencia porque cuando la gente sufre calamidades, tiene necesidades urgentes y graves, lo que quiere es que se las solucionen, prosigue. En la comunidad española valenciana, la gente clamaba por auxilio para rescatar a los fallecidos, necesitaba además agua potable y alimentos, así como de algunas plantas eléctricas porque carecía de energía; pero, debido a los problemas políticos entre Pedro Sánchez y Mazón, la ayuda no les llegó a los necesitados y éstos, como es natural, se molestaron y actuaron airadamente.

En Venezuela se está viviendo según indicadores técnicos y comprobables de las Naciones Unidas y de organismos especializados, no por acusaciones al aire, un drama social muy fuerte en lo que respecta a la canaria alimentaria, los ingresos de los trabajadores, la alta desnutrición infantil y el crecimiento desmesurado de la pobreza que aumenta a diario, así como los pésimos servicios públicos y particularmente de la salud. Hay que reconocer las observaciones del Banco Mundial y de los técnicos en estudios sociales, los cuales indican que cuando el ingreso de una persona está por debajo de un dólar diario, ese ser humano se encuentra en condiciones de pobreza.

Los ingresos en Venezuela son los más bajos del mundo y ese hecho no puede mantenerse continuamente porque a causa de las pésimas condiciones de vida es que se han ido legalmente unos ocho millones de personas y no se sabe, porque no existen cifras, de cuantos otros millones se han ido sin la documentación legal que exigen los países a donde han ido a parar.

Todos, sin miramiento alguno de tendencia política, económica y social, debemos abocarnos a la búsqueda de soluciones, plantea Jorge Euclides Ramírez. La salida de un cambio político, administrativo y económico está motivada por la necesidad. Y ese cambio no se ha podido solventar. No hay que declarar en desacato contra lo que digan las instituciones, porque estamos obligados a acatar, mientras estemos en el país, lo que dicen los funcionarios. Pero, ninguna decisión administrativa, ninguna decisión política puede estar por encima de la solidaridad que merecen los venezolanos que están en situación de desespero. Tenemos que centrarnos en cómo solucionar los problemas ya los cuales, lamentable y por largo tiempo, persisten porque no ha sido posible que sean atendidas las necesidades extremas.

