OPINIÓN Palabras en el Tiempo: «Un gavilán pollero con buitre» #6Nov

- Publicidad -

Cada día que vivimos en este mundo terrenal es una bendición de Dios que debemos recibir con mucho agrado porque es un regalo Divino de Nuestro Adorado Padre Celestial y debemos guardarlo en nuestros corazones como un bello y hermoso motivo de inmarcesible feliicidad. Hoy 6 de noviembe de 2023 es un día de fiesta, alegria y felicidad en la cuadra de la carrera 2 entre calles 3 y 7 del Sector Uno del Barrio «San José», porque celebramos el cumpleaños de Omar José González Delgado quien es uno de los jóvenes más emprendedores, mas apreciado y estimado en esta comunidad. Este joven bachiller es portador de una gran versatilidad. Es un deportista que conoce ampliamente el fútbol y por esa razon muchos de sus amigos lo llaman como «La Enciclopedia del Futbol». Omar José González Delgado es un amigo fiel, leal, consecuente, sincero y portador de una humildad que siempre pone de manifiesto cumpliendo así con lo que dice un proverbio árabe: «La humildad siempre conduce a la grandeza».

Omar José González Delgado siempre ha sido un joven místico, impredecible, y de una gran popularidad al igual que su padre Evaldo «Baron» González y de su madre Osmarly Delgado «La Gorda». Sus amigos deportistas lo han bautizado cariñosamente con el apodo de «Omar Bebé» y nuestro gran amigo Carlos Daniel Brito «El Líder» le asignó el apodo de «K-11», que es como más se le llama y se le conoce. Tiene un ojo vizor demasiado fino y un olfato biónico para realizar las apuestas en el fútbol. en el béisbol, en el baloncesto y por eso sus amigos los llaman y lo reconocen como «El Rey de los Parley«. Es un joven conversador, ameno, apasible, pintorezco y sobre todo muy respetuoso. Nunca está de mal humor y por eso se ha hecho merecedor del cariño, el aprecio y el afecto de todos sus amigos. La Bíblia dice; «Traten ustedes a los demas de igual manera como quieren que los demas los traten a ustedes» (Lucas 6; 31).

- Publicidad -

En el amor Omar José González Delgado es un verdadero «casanova» portador de una suerte envidiable y una labia impecable y conquistadora porque no hay joven que no lo atienda y que se esista a su romanticismo. Ahorita ha sido flechado por «Cupido» el Dios Griego del amor al conocer a una bella joven del pueblo de «Caja Seca» y parece que esta joven si logró meterle las cabras en el corral como no la habia logrado otra, porque ahora se le nota y se le ve muy cambiado en su comportamiento ya que solamente sale un rato en la noche en compañía de Carlos Brito «El Líder» a ver los partidos de fútbol que se realizan en la cancha de esta comunidad y luego regresa a la casa y no sale mas… Finalmente como columnista de EL IMPULSO le dedico esta reseña con un poco de jocosidad como regalo de cumpleaños a mi apreciado y dilecto amigo Omar José González Delgado (K-11) quien por ser un afortunado en el amor lo voy a considerar como…»Un gavilán pollero enraizado con buitres».

Profesor José Luis Mogollón

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí